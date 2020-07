Landstræner Kasper Hjulmand får et travlt efterår. Landsholdet skal spille seks Nations League-kampe og to testkampe.

Fodboldlandsholdet tester mod Sverige i Brøndby

Det danske fodboldlandshold har fået sat navn på modstanderen i efterårets anden og sidste testkamp.

Landstræner Kasper Hjulmand og hans tropper skal møde Sverige 11. november i en kamp, der bliver forberedelse til de to sidste Nations League-opgør mod Island og Belgien.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

- De har et stærkt landshold og kvalificerede sig flot til EM - blandt andet efter en sejr over de franske verdensmestre - så det bliver en rigtig spændende test forud for vores sidste to Nations League-kampe, siger Hjulmand.

- Vi glæder os til endnu en hjemmekamp foran vores danske fans og til forhåbentlig at få en god optakt før kampene mod Island og Belgien, siger Kasper Hjulmand.

Det bliver 107. gang, fodboldlandsholdet står over for Sverige, der er Danmarks hyppigste modstander i landsholdssammenhæng.

De to holds seneste møde var 0-0-kampen i Stockholm i 2018 inden afrejsen til VM i Rusland.

Landene havde aftalt at teste EM-formen i juni i år, men den kamp blev aflyst på grund af coronapandemien.

Det bliver Brøndby Stadion, der skal lægge græs til kampen i november.

DBU oplyser, at det endnu ikke er afklaret, om det bliver muligt at afvikle kampen med tilskuere. Det samme gælder testkampen mod Færøerne i oktober og efterårets tre hjemmekampe i Nations League.