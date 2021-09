Fodboldlandsholdet leger sig tæt på VM

Her foldede Danmark sig ud med fire scoringer i perioden mellem det 28. og 58. minut, og så gjorde det ikke noget, at kampens første periode var haltende, mens den sidste halve time var blottet for spænding.

Som følge af sejren har Danmark nu 18 point og en målscore på 22-0 for seks kampe. Det giver et forspring på syv point ned til Skotland og otte point ned til Israel inden de sidste fire spillerunder i VM-kvalifikationen i oktober og november.

Med to sejre mere er Danmark matematisk sikker på at være blandt deltagerne i Qatar næste år, og med Færøerne og Moldova blandt de kommende modstandere virker det overkommeligt. Medmindre et af gruppens andre hold pludselig viser stabilitet og vinder resten af kampene, kan mindre end to sejre også sagtens gøre det for Danmark.

- Vi er helt henne ved mållinjen, og nu skal vi gøre det færdigt, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Han betegner tirsdagens kamp som en magisk aften i nationalarenaen. Spillerne forkælede publikum med inspirerende fodbold, og de danske roligans kvitterede med opbakning og skrål i højeste toneleje.

Selv om Danmark skabte rigeligt med chancer i åbent spil, blev tre af de danske mål scoret efter samme dødboldsopskrift. Det var nemlig frisparksindlæg fra Daniel Wass og Jens Stryger Larsen, der udløste scoringerne til 2-0, 4-0 og 5-0.

De mål blev sat ind af hovedstødsstærke Simon Kjær, Thomas Delaney og Andreas Cornelius. Pudsigt nok blev ingen af dem dækket op, og de havde derfor gode vilkår for at stange bolden i mål.

Kasper Hjulmand glæder sig over, at det hårde arbejde med at træne dødbolde virker.

- Dødbolde er et af de fire punkter, vi har arbejdet med fra starten af min tid. Vi har kvaliteter i det område af spillet - vi har gode servere, og vi har gode headere.

- Vi leverede også nogle gode dødbolde på frispark og hjørnespark under EM, og det er dejligt, at vi nu har fået hul på bylden, og vi går efter at score endnu flere mål på den måde, siger han.

Danmarks første mål blev scoret af Yussuf Poulsen, da han var først over en ripost efter en afslutning af Mikkel Damsgaard. Andreas Skov Olsen helflugtede Danmark på 3-0 efter et fornemt oplæg fra samme Damsgaard.

Efter sejren over Israel er det et år siden, at Kasper Hjulmand netop havde afsluttet sin første landsholdssamling.

Pierre-Emile Højbjerg er imponeret af det aftryk, som den nøjsomme landstræner har sat i løbet af sit første år. Han har gjort Danmark til et ærgerrigt vinderhold, lyder skudsmålet.

- Når man står på Wembley i en semifinale, er det marginalerne, der tæller, og hvis man hele tiden bliver ved med at optimere og arbejde for at få marginalerne, så er ikke held til sidst. Så giver det hårde arbejde kvalitet frem for held.

- Det er der, vi skal hen, og vi er allerede godt på vej, siger Pierre-Emile Højbjerg.