Fodboldlandsholdet kan lugte VM

Onsdag aften vandt Danmark med 2-0 hjemme over Skotland og står dermed noteret for lutter sejre efter fire ud af ti VM-kvalifikationskampe.

Derfor er Danmark fortsat alene i udbrud i kvalifikationsgruppe F, hvor Israel og Østrig nu er de nærmeste forfølgere. Begge rivaler står noteret for syv point.

Landstræner Kasper Hjulmand maner dog til besindighed og understreger, at der trods det gode udgangspunkt stadig er langt til Qatar.

- Jeg tager det ikke for givet, at vi vinder gruppen, for det kan stadigvæk blive tæt.

- Jeg har en god fornemmelse, men der er ingenting, der er afgjort endnu, siger landstræneren.

Ret hurtigt stod det klart, at Danmark ville vinde onsdagens kamp over skotterne, for allerede efter et kvarter var stillingen 2-0.

Det danske angrebsspil var flydende og flyvende fra start, og med et snuptag scorede Danmark to gange på under to minutter.

- Når man giver to mål væk så hurtigt, som vi gjorde, er det svært at få noget med, konstaterer Skotlands landsholdsanfører, Liverpool-spilleren Andy Robertson.

Efter 13 minutter scorede Daniel Wass sit første mål på landsholdet, da han headede en perfekt lang aflevering fra Pierre-Emile Højbjerg i mål.

- Vi vidste, at de var meget mandsorienterede i deres forsvar, men vi havde altså ikke sat vores spil op efter, at Daniel Wass skulle score på hovedet, siger Kasper Hjulmand muntert med henvisning til wingbackens normalt begrænsede styrke i hovedspillet.

Øjeblikket efter scorede Joakim Mæhle til 2-0 efter elegant at have spillet bande med Mikkel Damsgaard på feltkanten.

- Vi red videre på bølgen fra EM. Vi havde snakket om bare at fortsætte og få stadionets energi ned i benene. I første halvleg kørte vi dem over. De havde ikke engang et skud på mål, siger Joakim Mæhle.

Efter pausen gik det danske hold et gear ned, og skotterne fik lidt mere initiativ, men døjede længe med at skabe chancer. Skotland var dog tæt på at genåbne kampen, men en klasseredning af Kasper Schmeichel forhindrede en reducering ti minutter før tid.

De over 34.000 tilskuere i Parken dannede en fabelagtig ramme om kampen, og stemningen ramte nærmest samme niveau som under EM.

- Det var fantastisk at spille foran så mange fans, og det var som at spille herinde i sommer. Jeg kan sige på vegne af alle mine holdkammerater, at vi er så glade for at komme ind til Parken og spille for vores land igen i sådan en atmosfære. Det var fantastisk, siger målscorer Joakim Mæhle.