Fodboldlandsholdet gentager Qatar-markering i Østrig

Det danske fodboldlandshold fortsætter kampagnen for at sætte fokus på menneskerettighederne i VM-værtslandet Qatar.

Akkurat som mod Moldova blev T-shirten først vist frem af spillerne, efter at de to lande havde sunget nationalmelodien på Ernst-Happel-Stadion. Også de danske bænkevarmere havde trøjen på.

Østrigs spillere lavede en markering koncentreret om samme sag. Det gjorde de med et banner, hvis tekst opfordrede til beskyttelse af menneskerettighederne.

Den danske markering har modtaget kritik fra flere sider for at være for vag.

Blandt andet har fanorganisationen Danske Fodboldfans, der repræsenterer flere end 50.000 fans af danske klubber og det danske landshold, kaldt landsholdets markering for en "minimumsindsats" og en "ommer".

Fanorganisationen påpegede, at spillerne kun havde trøjen på i få sekunder, da der skulle tages fotos, men ikke under nationalsangen, hvor de får mere skærmtid.

Samtidig burde landsholdsspillerne og DBU stille krav til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og til Qatar, lød kritikken, som blev fremsat mandag.

Qatars værtskab for VM i 2022 har været omgærdet af diskussion, siden Fifas eksekutivkomité sendte slutrunden til ørkenstaten ved en afstemning helt tilbage i 2010.

Debatten er tiltaget i tiden op til starten på VM-kvalifikationen. Ikke mindst efter at den britiske avis The Guardian via regeringskilder regnede sig frem til, at mindst 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM.

Nogle af dødsfaldene er sket i forbindelse med opførelsen af nye stadioner og andre projekter i forbindelse med slutrunden.