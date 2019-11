Fodboldlandshold indgår historisk aftale om ligeløn

Australiens kvindelandshold i fodbold kommer til at tjene det samme som herrerne.

Ifølge det australske medie The Daily Telegraph vil det australske fodboldforbund (FFA) og den australske spillerforening (PFA) snarest annoncere en aftale mellem parterne. Det skriver det australske medie News.com.au.

Aftalen bliver historisk, da Australien ifølge medierne bliver det første land, der indfører ligeløn mellem herre- og kvindelandsholdene i fodbold.

I aftalen fremgår det, at de to landshold vil dele 40 procent af de kommercielle indtægter og 40 procent af den samlede præmiesum, som de to hold vinder gennem turneringer.

Præmiesummer, tv-penge og billetindtægter vil dermed blive delt ligeligt mellem de to hold, på trods af at det er herrelandsholdet, der genererer langt de fleste indtægter.

Aftalen kommer, efter at PFA angreb det internationale fodboldforbund (Fifa) under kvindernes VM i sommer.

Her var den samlede præmiesum på 30 millioner dollar, hvilket kun er 7,5 procent af, hvad det samlede præmiesum var under herrernes VM-slutrunde i Rusland i 2018. Den lød på 400 millioner dollar.

Ifølge The Daily Telegraph har spillere fra både herre- og kvindelandsholdet kæmpet for sagen.

Aftalen vil sørge for, at de kvindelige landsholdsspillere ikke behøver at have et deltidsjob ved siden af fodbolden for at kunne få enderne til at mødes.

En etableret kvindelig landsholdsspiller i Australien tjener omkring 130.000 dollar, svarende til 600.000 kroner, om året.