Fodboldkvinder valfarter til udlandet

For spillerne i Danmarks bedste fodboldrække for kvinder, Gjensidige Kvindeligaen, er det da også et billede, som ofte går igen. I mange tilfælde ligger træningen først efter arbejdsdagen eller undervisningen.

I jagten på mere professionelle tilstande har de bedste kvindelige fodboldspillere med dansk pas derfor travlt med at krydse grænserne.

I løbet af en periode på ti år er antallet af danske kvindespillere i udlandet mere end femdoblet - fra 8 til 41 spillere mellem 2011 og 2021. Det viser en opgørelse, som Spillerforeningen har lavet.

Tidligere landsholdsanfører Line Røddik, der i dag er spillerrådgiver i Spillerforeningen, er ikke i tvivl om, at udsigten til en professionel karriere er en afgørende drivkraft for spillernes flyttelyst.

Samtidig er der langt flere udenlandske klubber, som satser på kvindefodbolden, end der var for ti år siden.

- Der er klubber med fine forhold hjemme i Danmark, men det er noget helt andet, når man om morgenen står op, og ens primære beskæftigelse er, at man skal til fodboldtræning. Man er veludhvilet og har fået den mad, man skal have inden en træning. Man kommer ikke løbende ind ad døren til omklædningsrummet, fordi man har skyndt sig efter en travl dag.

- Sådan et miljø er lokkende, og det er fordrende for ens individuelle udvikling. Det kan jeg genkende fra min egen karriere, siger Røddik, der i perioden 2010-2019 spillede i svensk, fransk, spansk og hollandsk fodbold.

Caroline Møller er en af de spillere, der har taget skridtet fra dansk fodbold til udlandet, da hun sidste år byttede Fortuna Hjørring ud med italienske Inter. Hun følte, at hun ikke kunne komme hurtigt nok afsted til en mere professionel tilværelse.

- Jeg havde kontraktudløb med Fortuna Hjørring, og jeg følte, at jeg var en af stjernerne, og at jeg havde brug for at opleve en anden fodboldkultur for fortsat at kunne udvikle mig.

- Det er meget mere professionelt i Italien. Der er ni-ti personer omkring holdet til hver eneste træning for at få det til at fungere så godt som muligt, siger hun i podcasten Spiller til Spiller.

Men opholdet i Milano-klubben har ikke været problemfrit. Efter en god start i klubben røg hun på bænken, og sprogbarrieren var hæmmende og isolerende, og hjemveen indfandt sig.

Derfor måtte hun tidligere i år søge hjælp hos en psykolog for mentalt at komme helt oven vande igen.

- Jeg kom fra "Fortuna Family", hvor man har et venskabeligt forhold til sine medspillere, og det er fuldstændig anderledes i Italien. Her er det et rigtigt arbejde, og selv om vi godt kan snakke sammen, så er man ikke venner på samme måde.

- Mange af pigerne snakkede ikke engelsk. Og så var der corona oveni, så jeg fik ingen besøg fra Danmark. Jeg var meget alene, siger Caroline Møller.

For at undgå lignende situationer har Spillerforeningen et øget fokus på, hvordan den kan hjælpe kvinder, der spiller eller gerne vil spille i udlandet.

- Før et klubskifte råder vi spilleren til at sætte sig ind i, hvilken klub man tager ned til, og hvad for noget fodbold, der bliver spillet der. Jeg vil klart anbefale, at man tager ned og besøger klubben, hvis man har mulighed for det, og at man tager en snak med træneren.

- Og så snart man ved, at man for eksempel skal til Italien, så er det bare om at komme i gang med at få italienskundervisning, for det er bare en kæmpe fordel at kunne sproget, siger spillerrådgiver Line Røddik.

For landstræner Lars Søndergaard er det umiddelbart en fordel, at han kan vælge mellem flere danskere i udenlandske ligaer, end da han startede i landstrænerjobbet for lidt over tre år siden.

Det har øget niveauet til træning, men det er ikke diskvalificerende at have sin daglige gang hjemme i Kvindeligaen, fastslår han.

Ved den seneste landsholdssamling var 8 ud af 24 spillere tilknyttet en klub fra Gjensidige Kvindeligaen.

- Man kan se på vores fysiske tal, at spillerne fra de danske klubber er mest pressede under vores samlinger, for de er ikke vant til samme høje tempo og intensitet.

- Er man en af de bedste spillere i den danske liga, møder man sjældent modstand, hvor man i udlandet møder modstand hver eneste dag til træning eller i kamp.

- Men den danske liga er blevet meget tættere end for bare få år siden, og det er meget udviklende for spillerne. Så selvfølgelig kan man komme på landsholdet, selv om man har sin dagligdag i Danmark, siger landstræneren.

Han vil ikke råde spillere til at søge mod udlandet for enhver pris.

- Det er meget individuelt, hvad der er det rigtige, men der er to overordnede faktorer: er det daglige træningsmiljø godt nok til at skærpe spillerne? Er der udsigt til regelmæssig spilletid og dermed udvikling den vej igennem?

- Vi har jo for eksempel Nadia Nadim og Signe Bruun i PSG, og de er en del af et rigtig godt træningsmiljø, men overliggeren i PSG er også så høj, at de oftest ikke er i startopstillingen, siger Lars Søndergaard.