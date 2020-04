Fodboldkvinder får datoer på fem EM-kvalifikationskampe

Landstræner Lars Søndergaard glæder sig over, at programmet er kommet på plads, efter at udbruddet af coronavirus har sat fodbolden på pause.

- Det er rart, at vi nu har klarhed over resten af kvalifikationen, så vi allerede kan påbegynde forberedelserne nu.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi havde spillet flere end fem kval-kampe på nuværende tidspunkt, siger Lars Søndergaard til unionens hjemmeside.

Indtil videre har Danmark vundet alle kampe i kvalifikationen, og målet er at komme med til EM-slutrunden.

Der er ikke ændret på rækkefølgen af kampene, så Italien venter stadig i de to sidste kampe.

- Under omstændighederne er det dog optimalt, at vi kan spille alle kampene i efteråret, og at rækkefølgen af kampene er identisk.

- Vi glæder os helt vildt til at komme i kamp igen, og så kan vi forhåbentlig slutte året med en EM-billet, siger Lars Søndergaard.

Programmet ser nu således ud:

17. september: Bosnien-Hercegovina-Danmark.

22. september: Malta-Danmark.

21. oktober: Danmark-Israel.

27. oktober: Italien-Danmark.

1. december: Danmark-Italien.