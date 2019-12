Fodboldklubber tager afstand fra italiensk avisforside

En avisforside med Romelu Lukaku og Chris Smalling bliver beskyldt for at være diskriminerende.

Flere italienske klubber tager på Twitter afstand fra en forside på avisen Corriere dello Sport.

Forsiden med overskriften "Black Friday" har vakt vrede på sociale medier, hvor den af brugere beskyldes for at have diskriminerende undertoner.

På billedet ses de tidligere Manchester United-profiler Romelu Lukaku og Chris Smalling, der i dag repræsenterer henholdsvis Inter og AS Roma. Inter og Roma mødes fredag i Serie A.

Inter er en af de fodboldklubber, der har taget afstand.

- Fodbold er passion, kultur og broderskab. Vi er og vil altid være imod enhver form for diskrimination, skriver Inter på Twitter.

Forsiden har også fået Fiorentinas kommunikationsafdeling til tasterne. I et opslag skriver klubben "målløs" og tilføjer en emoji, der holder sig for ansigtet.

Hensigten med artiklen er fin, men udførelsen dårlig, mener Romas strategichef, Paul Rogers. Han hæfter sig ved, at artiklen hylder de to spillere for at stå fast i kampen mod racisme.

- Intentionen med avisartiklen var faktisk positiv, men overskriften overskygger fuldstændig det antiracistiske budskab, historien indeholder, siger Rogers til AFP.

Så sent som i sidste uge skrev samtlige Serie A-klubber i et åbent brev, at de har gjort alt for lidt for at bekæmpe racisme i italiensk fodbold.

- Vi må offentligt erkende, at vi har et seriøst problem med racisme. Det er et problem, som vi ikke har gjort nok for at bekæmpe i de senere år.

- Billeder af spillere, der bliver udsat for racisme i italiensk fodbold er blevet set over hele verden i denne sæson, og det fylder os med skam, lød det i brevet.

For nylig fik en episode med Brescia-angriberen Mario Balotelli stor opmærksomhed.

I en kamp mellem Verona og Brescia i Serie A truede den 29-årige profil med at forlade kampen, da han havde hørt racistiske tilråb rettet mod sig.

Episoden kom, mindre end et døgn efter at dommeren afbrød en kamp mellem Roma og Napoli, fordi de romerske fans udviste såkaldt "territoriel diskrimination" mod de tilrejsende napolitanere.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, opfordrede i september til en indsats i italiensk fodbold, efter at Fiorentinas forsvarsspiller Dalbert Henrique var blevet udsat for racisme i en kamp.