Fodboldklubber ønsker publikum og tordner mod genåbningsplan

Fodboldklubberne i Superligaen har spillet hele foråret uden tilskuere på grund af coronapandemien, og det er endnu uvist, hvornår publikum kan vende tilbage.

Mandag præsenterede regeringen og otte partier en genåbningsplan for landet, men her var der ikke den store afklaring på tilskuersituationen.

I planen nævnes det blot, at en hurtigt arbejdende ekspertgruppe skal komme med forslag medio april.

Vejle-direktør Henrik Tønder kalder i et opslag på Twitter situationen for skandaløs.

- En ekspertgruppe skal nedsættes for at rådgive om, hvornår vi kan få tilskuere på stadion! Kære venner - der er inddraget eksperter og udarbejdet protokoller i lange baner for Superligaen - skandaløst, skriver Tønder.

I FC København er direktør Lars Bo Jeppesen også utilfreds med udsigten til flere uger uden tilskuere.

- Vi er meget skuffede og forundrede over, hvorfor vi skal proppes ned i en syltekrukke igen, siger Lars Bo Jeppesen til klubbens hjemmeside.

Parken-direktøren mener, at fodboldklubberne har bevist, at de kan afvikle kampe med tilskuere uden at øge coronasmitten i samfundet.

Sidste år fik klubberne i en periode lov til at udnytte en vis del af stadionkapaciteten. Ordningen blev dog standset af regeringen i oktober, og siden nytår har tilskuerpladserne været helt tomme.

Lars Bo Jeppesen gør samtidig opmærksom på, at Danmark til juni er medvært for EM, hvor Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har som krav, at der skal tilskuere i Parken.

- Nu står vi med følelsen af, at vi starter forfra og undrer os over, hvorfor den ekspertgruppe ikke kunne have påbegyndt det arbejde for længst, ikke mindst med henblik på, at der er en historisk EM-slutrunde på dansk grund om få måneder, siger Lars Bo Jeppesen.