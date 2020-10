FC København har allerede handlet en del denne sommer. Blandt andre er Peter Ankersen hentet tilbage efter et års ophold i italienske Genoa. Mandag er klubbernes sidste chance for at finjustere deres trupper.

Artiklen: Fodboldklubber har få timer til at få trupper på plads

Mandag er sommertransfervinduets sidste åbningsdag. Til midnat skal klubberne have styr på deres trupper.

De danske fodboldklubber har nu få timer til at få deres trupper på plads til den kommende tid.

Mandag midnat lukker sommerens transfervindue, så dagen kan byde på flere handler og lejeaftaler.

Inden klokken rammer 00.00 skal de danske mestre fra FC Midtjylland eksempelvis have den trup på plads, der i løbet af efteråret skal hente resultater i Champions Leagues gruppespil.

Med garanterede indtægter, der nærmer sig 200 millioner kroner, er der sandsynligvis råderum til at handle.

Udadtil har FCM dog meldt ud, at de er godt tilfreds med truppen forud for et efterår, der byder på kampe mod Liverpool, Ajax og Atalanta ved siden af de hjemlige opgaver i Superligaen.

De danske klubber skal inden midnat registrere handler I Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) Transfer Matching System (TMS), for at aftalerne er gældende.

Der findes eksempler på, at aftaler er blevet registreret få minutter for sent, og dermed er faldet til jorden.

Det skete blandt andet for fem år siden, hvor Real Madrid troede, at man havde købt Manchester United-målmanden David de Gea. Skiftet blev ikke til noget, da handlen blev registreret i TMS to minutter over midnat.

Transfervinduet lukker ikke på samme dato i alle lande. Mandag er dog sidste dag, hvor der kan foretages handler i Danmark og de bedste ligaer i Spanien, Tyskland, Frankrig, Italien og England.

Næste mulighed for at bytte ud i trupperne er til vinter. Her åbner transfervinduet i dansk fodbold 5. januar.