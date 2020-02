Artiklen: Fodboldklub anklager avis for at kende til hærværksplaner

Ifølge Manchester United vidste The Sun, at næstformands hjem ville blive angrebet. Avisen afviser anklagerne.

Fodboldklubben Manchester United beskylder avisen The Sun for at kende til hærværksplaner mod næstformand Ed Woodwards private bolig.

Det skriver Sky Sports.

I en udtalelse skriver United ifølge Sky Sports, at The Sun "på forhånd havde modtaget oplysninger om det planlagte angreb, som bestod af ulovligt hærværk og havde som formål at intimidere".

United skriver, at en journalist fra avisen var til stede, og at "kvaliteten af billederne" i avisen indikerer, at en fotograf også befandt sig ved boligen.

- Vi mener, at det er et klart brud på både Ipsos redaktørkodeks og den journalistiske etik, lyder det fra klubben med henvisning til det uafhængige organ Ipso, der har tilsyn med aviserne i Storbritannien.

The Sun afviser anklagerne om, at avisen skulle kende til et forestående angreb, og understreger, at avisen vil arbejde fuldt ud med politiet i efterforskningen af episoden.

- The Sun fordømmer angrebet på hr. Woodwards bolig og vil med glæde besvare enhver henvendelse fra politiet, skriver en talsmand fra The Sun ifølge Sky Sports.

- Men The Sun vil forsvare sin ret til at rapportere. En journalist fra The Sun tog derhen, efter at der var kommet et tip om, at en demonstration skulle finde sted.

- The Sun beskrev hændelsen, som den udspillede sig. På intet tidspunkt var vores journalist klar over, hvad der ville ske, og vedkommende opfordrede ikke til kriminelle handlinger.

Ed Woodward er af mange tilhængere af Manchester United gjort til en forklaringerne for klubbens manglende succes.

Hverken den 48-årige Woodward, hans hustru eller parrets to børn befandt sig i boligen, da hændelsen fandt sted.