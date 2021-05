Fodboldforbund vil afvise racismesag mellem Valencia og Cadiz

Undersøgelsesdommer har ikke fundet beviser for, at Cadiz-spiller ytrede sig racistisk til Mouctar Diakhaby.

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) ser ud til at afvise racismesagen mod Cadiz-spilleren Juan Cala på grund af manglende beviser.

Det oplyser Cadiz i en udtalelse fredag.

31-årige Cala har været i søgelyset siden 4. april. Her stormede Valencia-spilleren Mouctar Diakhaby af banen i en ligakamp mellem de to klubber, fordi Cala ifølge forsvarsspilleren havde ytret sig racistisk over for ham.

Episoden førte til, at Diakhaby og resten af Valencia-spillerne forlod banen i protest, men holdet vendte siden tilbage på banen og gjorde kampen færdig med et 1-2-nederlag til følge.

- Undersøgelsesdommer Juan Antonio Landaberea Unzueta har fredag kommunikeret til RFEF's turnerings komité, at han foreslår at afvise sagen.

- I en otte sider lang afgørelse konkluderer han, at det ikke kan bevises, at Cala angiveligt ytrede sig racistisk over for Valencias forsvarsspiller Mouctar Diakhaby.

- Dermed bliver både Valencias dokument- og vidnebaserede beviser afvist, skriver Cadiz på klubbens hjemmeside.

Juan Cala er allerede blevet frikendt i sagen af den spanske fodboldliga La Liga.

Det skete 9. april.

Valencia oplyser i en meddelelse fredag, at klubben er "ærgerlig" over undersøgelsesdommerens forslag om at afvise sagen, og at RFEF's turnerings komité "forhåbentlig" vil lykkes med at opklare episoden.

Komitéen er Det Spanske Fodboldforbunds øverste disciplinærinstans.

Juan Cala har gennem hele forløbet afvist alle beskyldninger. Omvendt har Mouctar Diakhaby holdt fast i, at han er blevet udsat for racisme.

Efterforskere i sagen har blandt andet benyttet sig af eksperter i mundaflæsning for at forsøge at finde ud af, hvad der er blevet sagt imellem de to spillere.