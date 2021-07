Fodboldfeberen raser også på håndboldlandsholdet

De to landstrænere, Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand, nåede mandag at få en snak ved strandkanten, før fodboldspillerne tirsdag satte kursen mod London til onsdagens møde med England.

- Vi mødtes en lille time i går og snakkede lidt på stranden.

- Vi sad bare og hyggede os. Vi har en god kontakt til hinanden, siger Nikolaj Jacobsen om samtalen, hvor han dog undlod at komme med gode råd til Hjulmand.

Håndboldlandstræneren, der har ført Danmark til VM-guld i 2019 og 2021, kunne dog dele sin øjeblikkelige fodboldbegejstring og EM-feber med fodboldkollegaen.

- Det er fantastisk at få sådan nogle oplevelser, som fodboldlandsholdet giver os lige nu, og som vi selv skabte ved VM på hjemmebane i 2019. Det styrker vores sammenhold som danskere.

- Jeg tror, at alle føler sig rigtig meget som danskere lige nu, og det glemmer man måske nogle gange lidt i en travl hverdag, siger Jacobsen.

Han føler sig samtidig sikker på, at fodboldholdets succes er med til at inspirere håndboldherrerne, der står foran et OL i Tokyo om to uger, hvor Danmark er forsvarende mester.

Håndboldlandsholdets Mikkel Hansen mødtes også med vennen Mathias "Zanka" Jørgensen fra fodboldlandsholdet, før EM-holdet tirsdag forlod Helsingør med kurs mod London.

- Jeg nåede lige at snakke med ham, og ligesom alle andre er jeg bare imponeret - også over deres måde at håndtere det hele på, siger Mikkel Hansen.

- Jeg bliver stolt af at se, hvordan de har ageret på og uden for banen, og det - tror jeg - kan være en inspiration for alle mennesker.

- Lige fra det tragiske uheld med Christian Eriksen i den første kamp mod Finland og indtil nu. Den måde, som de har ageret på som hold, det er vi nok mange, der som danskere er stolte over at se, siger Hansen.

Målmand Niklas Landin afsluttede først sin sæson for klubholdet THW Kiel for en uge siden.

Selv om håndbolden i den tyske klub har gjort det umuligt for ham at se alle EM-kampene på tv, så er Landin alligevel blevet grebet af stemningen i Danmark, der mange steder har været klædt i rødt og hvidt.

- Det har været mega sjovt. Man oplever det ikke på samme måde, når man står i sådan noget her som spiller.

- Især når man spiller udenlands, så mærker man ikke den folkeopbakning. Det har gjort mig ekstremt stolt at se, hvad lille Danmark kan gøre. At en hel nation samler sig om en sportsbegivenhed, siger Landin.

Højrefløjen Lasse Svan Hansen nåede ligesom landstræner Nikolaj Jacobsen at få sig en hyggesnak med Kasper Hjulmand, som han kender en anelse til fra tidligere.

- Jeg er også ramt af fodboldfeber. Det er fantastisk. Jeg kan huske, hvordan folk spænede rundt i 1992, og hvordan det hele så ud, da fodboldlandsholdet vandt EM dengang.

- Det har vi jo ikke haft siden dengang. Selve euforien, landsholdstrøjer alle steder, og at folk kører rundt med flag på bilerne. Det er den samme stemning som dengang, siger Lasse Svan Hansen.

- Det er fedt, for det er noget, der samler nationen - ovenikøbet efter en tid, hvor folk har siddet derhjemme på grund af corona. Jeg tror bare, at det kommer på det helt rigtige tidspunkt, siger han.

Fejringen af de danske fodboldspillere overgår måske endda den stemning, som håndboldlandsholdet har skabt med OL-guld og to gange VM-guld.

Her mener landstræner Nikolaj Jacobsen dog, at årstiden spiller en rolle, da slutrunderne i håndbold med undtagelse af OL er placeret om vinteren.

- Der er forskel på at fejre noget den 29. januar i tre grader, og som det har været nu med 25 grader og høj sol, siger han.