Fodboldfans støder sammen i Hamburg og angriber vagter

Langvarige spændinger mellem St. Pauli-fans og Dynamo Dresden-fans kogte over sent fredag, da tilhængere af de to tyske klubber fra 2. Bundesliga stødte sammen.

Efter kampen, der endte 0-0, forsøgte besøgende Dresden-fans at kravle over indhegningen fra deres afsnit over til området med fans fra St. Pauli på Millerntor-Stadion i Hamburg.