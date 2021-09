Fodboldfans advarer mod at afholde VM hvert andet år

Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger, som nu er udviklingsdirektør hos Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), har foreslået, at fodbold-VM skal afholdes hvert andet år i stedet for hvert fjerde år.

Den idé er ikke populær hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som afholder EM i de lige år, hvor der ikke er VM. Slutrunderne ville altså ramle sammen, hvis Wengers idé bliver til noget.

Men det ikke kun Uefa, som er i mod idéen. Også fans fra mange forskellige lande opfordrer til, at Fifa skrinlægger den idé.

I en fælles udtalelse fra 58 nationale fangrupper på tværs af seks kontinenter lyder det ifølge AFP:

- Et overvældende flertal af fans er imod, at der skal afholdes VM hvert andet år. Hvis Fifa havde gjort sig den ulejlighed at inddrage os i spørgsmålet, ville de have vidst, at det forholdt sig sådan, skriver fangrupperne.

- Hvorfor fravige næsten et århundredes tradition på grund af en indskydelse uden bevis for, at det vil forbedre spillet?

- I stedet ville sådan et move true med at ødelægge den i forvejen skrøbelige balance mellem lokale, nationale, kontinentale og internationale turneringer og kalendere.

Indtil videre figurer idéen vist også primært på idéstadiet, men modstanden mod tiltaget har allerede vist sig fra flere kanter. Nu også fra fansene.