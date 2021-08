Fodboldeuropa genåbner i Super League-skygge

Fodboldeuropa synes på vej mod normalisering. Og så alligevel ikke. For selv om Super League-bomben, som detonerede i april, blev uskadeliggjort på to døgn, har den affødt en gedigen magtkamp i kulissen.

12 storklubber ville etablere deres egen lukkede, europæiske turnering og forsøgte at rive sig fri fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der straks truede med bål og brand.

Det blev dog især de engelske fans' højlydte modvilje, der fik de seks engelske klubejere til at få kolde fødder og trække sig. Og dermed var projektets fundament væk.

AC Milan, Inter og Atlético Madrid fulgte med ud ad bagdøren, men Real Madrid, FC Barcelona og Juventus står fast på deres ret til at bryde med fodboldens velkendte økosystem under Uefa. De har bare ikke nogen at bryde ud med for nuværende.

Men hvor står sagen så nu? Og vil den komme til at præge både de europæiske og nationale turneringer i denne sæson?

For at starte med det første. FC Københavns Director of Football Operations and International Affairs, Daniel Rommedahl, er en del af bestyrelsen i den europæiske klubsammenslutning, ECA, og har været tæt på sagen hele vejen.

- Der er et juridisk tovtrækkeri (mellem Uefa og de tre tilbageværende Super League-klubber, red.), der formentlig kommer til at tage rigtigt, rigtigt lang tid, forklarer Rommedahl.

- Men hverdagen vil i fodboldmæssig forstand være den samme for alle, som den var før det her. Alle har ret til at spille med i de turneringer, de har kvalificeret sig til.

Uefa har for nuværende droppet at sanktionere de tre stædige klubber, som nægter at modtage en bøde og underskrive aftaler om aldrig at ville deltage i et lignende udbryderprojekt.

Det betyder, at alle tre er med i den kommende sæson af Champions League, ligesom alle 12 oprindelige udbryderklubber ligeledes er at finde i deres respektive nationale ligaer som vanligt.

Sagen udstiller Uefas helt store problem i forhold til de største klubber, mener Discoverys fodboldekspert Morten Bruun.

- Jeg kan godt sætte mig ind i den tankegang, som de allerstørste klubber har, at de er mere eller mindre uangribelige, forklarer han.

- Det er Uefas forbandede dilemma, at hvis man straffer de her klubber ultimativt med eksklusion, så devaluerer man sit eget produkt. Det er ikke sådan lige til at løse.

Sidste år forsøgte Uefa at smide Manchester City ud af Champions League i to sæsoner på grund af brud på Financial Fairplay-reglerne. Det mislykkedes.

Det helt store uafklarede spørgsmål nu er, om Uefa overhovedet har juridisk belæg for at straffe klubber for at gå enegang.

Alle ni klubber, som er bøjet af, har accepteret at betale bøder frivilligt og love ikke at deltage i et lignende projekt i fremtiden. Men de tre tilbageværende rokker sig ikke.

En spansk domstol har givet klubberne medhold i, at Uefa ikke kan sanktionere dem. Men har en spansk domstol jurisdiktion over et forbund placeret i Schweiz, som arrangerer en kontinental turnering?

Det er de stridende parter uenige om, og Daniel Rommedahl forventer, at det skal afgøres ved højeste instans - om lang tid.

- Vi har CAS-domstolen i Schweiz, nationale domstole og så videre. Men jeg kunne forestille mig, at meget af det her ligger ved EU-Domstolen, siger han.

- Det er så bredt, at det nok er et EU-spørgsmål. Jeg tror, vi er på det niveau, og det er ikke sådan noget, der lige bliver afgjort på et par måneder.

Så mens de nationale ligaer og Champions League vil gå sin gang som vanligt i denne sæson, vil magtkampen mellem storklubberne og Uefa fortsætte.

Problemets rod eksisterer nemlig endnu.

- De grundlæggende problemstillinger vil stadig være der. De største klubber føler ikke, at de får en tilstrækkelig stor del af den økonomiske kage, lyder det fra Morten Bruun.

- Jeg er sikker på, at tanken om en Super League i en eller anden form får svært ved at dø definitivt. Men jeg er også ret sikker på, at den for nu er banket godt og grundigt i jorden. Så grundigt at der kommer til at gå nogle år, før tanken opstår igen i så konkret en form.

Daniel Rommedahl repræsenterer FCK - en af de klubber, som Super League ville "lade i stikken" i Champions League. Han er ikke så bange for projektet længere.

- Selv om sagen kan ende med, at de gerne må skabe en Super League, så er der jo ikke nogen, som ønsker at have det, siger han med henvisning til, at 9 af de 12 klubber har lagt afstand til idéen igen.