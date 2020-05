Fodboldens 1. division starter op i slutningen af maj

Det oplyser Divisionsforeningen, der driver landets bedste rækker, i en pressemeddelelse.

Her bliver der også sat dato på semifinalerne i pokalturneringen. De skal spilles 10. juni, hvor AaB møder AGF, og Sønderjyske tørner sammen med AC Horsens. Finalen afvikles 1. juli.

Der resterer 13 kamprunder i 1. division. Den afsluttes efter planen i weekenden 25.-26. juli ligesom Superligaen, hvor der dog skal spilles en ekstra kamp - om en plads i Europa League-kvalifikationen - 29. juli.

I et forsøg på at sprede kampene ud vil der blive afviklet kamprunder i midten af nogle af ugerne frem mod slutningen af juli. Fire runder i 1. division og tre i Superligaen.

Den præcise kampplan med datoer og tidspunkter vil blive lavet løbende, lyder det.

- Så længe, der ikke kan spilles med tilskuere på stadion, har vi i tilrettelæggelsen lagt ekstra fokus på at gøre flest mulig kampe bedst muligt tilgængeligt for fodboldfans på tv ved at sprede kampene.

- Men derudover vil der i tilrettelæggelsen også skulle tages hensyn til testregimet, så test af trupperne koordineres optimalt, siger turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen i pressemeddelelsen.

1. division har ligesom Superligaen været på pause siden starten af marts.

Divisionsforeningen oplyser, at datoen for genstart af 2. division vil blive fastlagt i løbet af næste uge.