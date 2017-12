Fodboldenglen bisættes og mindes i Hammer Kirke

Bisættelsen afholdes fra lørdag klokken 13 i Hammer Kirke, som ligger i skoven ved Hammer Bakker mellem Sulsted og Vestbjerg - lidt nord for Aalborg.

Det forventes, at der dukker mange kendte ansigter fra fodboldverdenen op i kirken for at hylde den tidligere AGF-, Borussia Mönchengladbach-, Real Madrid-, Ajax- og Nørresundby-spiller.

Henning Jensen spillede 21 landskampe og scorede ni mål for Danmark.

Nordjyden er særlig berømt for et mål i en uofficiel kamp, der markerede Danmarks indtræden i EF sammen med Storbritannien og Irland.

I opvisningskampen på Wembley scorede Henning Jensen med hovedet, selv om han svævede i en vandret position langt over jorden. I målet sprællede Dino Zoff forgæves.

Billedet af en flyvende Henning Jensen prydede forsiden af Hans-Jørgen Nielsens roman "Fodboldenglen".

Den spanske storklub Real Madrid ærede onsdag aften den tidligere danske fodboldstjerne. Henning Jensen blev mindet på Santiago Bernabeu før Real Madrids hjemmekamp mod Borussia Dortmund i Champions League.

De to klubbers spillere stod stille på grønsværen, mens et stort billede af Henning Jensen blev vist på storskærmen, og et stykke musik blev spillet på det enorme stadion.

Efter ceremonien lød der klapsalver på stadion, og til selve kampen var Real Madrids spillere iført sørgebind.

Den danske angriber spillede for Real Madrid fra 1976 til 1979, og han var med til at vinde to spanske mesterskaber med klubben.

AGF har ligeledes meddelt, at Henning Jensen vil blive mindet. Det sker, når AGF søndag møder Brøndby på udebane i Superligaen samt i forbindelse med aarhusianernes næste hjemmekamp mod Sønderjyske i februar.