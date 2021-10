Fodbolden kæmper om plads i trang kalender

Der foregår for tiden en hård kamp om at arrangere fodboldkampe med de største stjerner.

Grænsen for antallet af kampe er for længst nået, mener den tidligere generalsekretær i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jim Stjerne Hansen.

- Den største udfordring er, at alle - om det er klubber eller landshold - har en egoistisk indstilling og kun tænker til deres egen næsetip.

- Der er behov for, at nogen ser overordnet på fodboldens ve og vel. Der er brug for at få en afstemt kalender, siger Jim Stjerne Hansen. Der er allerede nu for mange kampe til, at spillerne kan få rimelige pauser og tid til restitution, siger han.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med præsident Gianni Infantino i spidsen vil arrangere flere kampe - og dermed øge forbundets egen indtjening - med et VM hvert andet år.

VM er hidtil blevet afholdt med et interval på fire år. Det har været afstemt med, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ligeledes har afholdt EM hvert fjerde år, så der har været to år mellem hver slutrunde.

- Infantino vil flytte EM over i Fifa-regi, og det handler i høj grad om penge, mener Jim Stjerne Hansen.

Selv om Fifa-planen indeholder en obligatorisk flere uger lang pause hvert år til spillerne, så går planen kun op, hvis de europæiske klubber, ligaer eller Uefa opgiver nogle af deres kampe.

- En sådan obligatorisk pause, som Fifa foreslår, er ikke forenelig med, at vi i Europa har en kvalifikation til de europæiske klubturneringer, der starter op fra 1. juli.

- Champions League-finalen bliver spillet i sidste uge af maj.

- I juni har spillerne brug for to-tre ugers opstart, så lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er der ikke plads til en obligatorisk pause. Tanken er dødfødt, mener Jim Stjerne Hansen.

I forvejen har Gianni Infantino fået gennemført en udvidelse af VM fra 32 til 48 hold, hvilket er ensbetydende med endnu flere kampe i Fifa-regi.

Det er blot få måneder siden, at Fifa-præsidenten proklamerede, at han ville udvide klub-VM fra en mindre turnering med syv hold til en større begivenhed med hele 24 hold.

- Det er i forvejen en kæmpe udfordring for den europæiske Champions League-vinder at deltage i klub-VM, da det pågældende hold må tage kampe ud af den nationale kampkalender for at deltage.

- Så et udvidet klub-VM vil flytte yderligere datoer fra de nationale ligaer eller europæiske landshold over i Fifas klubturnering, siger Jim Stjerne Hansen.

Den tidligere DBU-chef har tidligere siddet med i en arbejdsgruppe under Uefa og arbejdet med tilpasningen af den internationale kampkalender.

Allerede for 15-20 år siden var Uefa opmærksom på, at der var for mange kampe, fortæller Jim Stjerne Hansen, men alligevel spilles der flere kampe nu end nogensinde før.

- Det er gået stik modsat de intentioner, man havde dengang. Der er i dag flere klubturneringer og landsholdsturneringer, siger han.