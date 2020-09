Claus Thomsen havde håbet på endnu bedre muligheder for at servicere tilskuerne i Superligaen. (Arkivfoto).

Fodbolden havde håbet på mere fra politikerne

Fodbolden havde håbet på endnu flere indrømmelser fra politikerne i genåbningen af idrætslivet i Danmark.

Fredag blev regeringen og flere partier på Christiansborg enige om at give de øvrige idrætter samme vilkår som landets bedste fodboldrække, Superligaen, under coronakrisen.

Superligaklubberne fik allerede for to måneder siden lov til at sektionsopdele deres stadioner med op til 500 tilskuer i hver sektion.

Landets bedste fodboldliga får nu mulighed for at opstille flere mobile serveringsvogne, salgsboder og toiletter i hver sektion. Hertil åbnes der for "rimelig kompensation".

Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen er umiddelbart ikke helt tilfreds. Han ønsker fuld kompensation og samme forhold som biograferne.

- Vi føler lidt, at politikerne ikke sætter sig ind i de løsninger, vi foreslår.

- Det gælder serviceområdet, hvor vi burde have samme forhold som i biograferne. Det her ligner en dårlig løsning. Det er vores indtryk, at man simpelthen ikke lytter til de løsninger, vi kommer frem med, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Han glæder sig dog over, at 1. og 2. division omfattes af samme ordning som Superligaen.

- Og så er det positivt, at den skal genforhandles allerede 5. oktober, siger direktøren.

Den kommende sæson i Superligaen skydes i gang fredag i næste uge, hvor mestrene fra FC Midtjylland gæster Sønderjyske.