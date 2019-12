Fodboldeksperter: Messi har sat Ronaldo af i prisdyst

- Jeg er nær ved at sige, at det er en taknemmelighedsepoke. Os, der har set de to konkurrere, har set noget, som vi ikke har set tidligere i fodboldens historie.

- Ingen andre har holdt niveau over så mange år, hvor de har kæmpet om at være verdens bedste. Jeg tvivler på, at vi kommer til at se det igen, siger Niels Christian Frederiksen.

Han vurderer, at Messi er rykket væk fra portugiseren for bestandigt, og at argentineren kan præstere på det nuværende niveau i mindst to sæsoner mere, mens Ronaldo har toppet.

Men uden Ronaldo ville Messi ikke have holdt helt samme niveau - eller omvendt, påpeger kommentatoren.

- Der har været en mental sult hos dem begge. Ingen vil bøje af, før man har en Ballon d'Or mere end den anden. Konkurrencen mellem dem har været med til holde dem på toppen så længe.

- De har hele tiden kunnet spejle sig i den anden. De har skævet til hinanden, forklarer han.

Og det, der gør epoken helt unik, er, at de har været der på samme tid, forklarer han.

- Messi er den største uden skyggen af tvivl i mit sind. Nu er han så også foran med én Ballon d'Or, siger Niels Christian Frederiksen.

Idéhistoriker og forfatter Asker Hedegaard Boye sætter også Messi højere end Ronaldo. Han synes dog ikke, man kan sige Messi uden at sige Ronaldo.

- Det er lidt ligesom i 1970'erne, hvor man ikke kunne sige Cruyff uden at sige Beckenbauer, som var de to kæmpe store på det tidspunkt. Og de mødte ikke rigtigt hinanden i hverdagen.

- Men det har Ronaldo og Messi gjort i spansk fodbold. De spillede for de to største klubber i verden i deres tid. Barcelona og Real Madrid.

- Det har hele tiden holdt rivaliseringen kørende, og jeg tror helt sikkert, at den rivalisering har været med til at drive de to frem mod det, som de har skabt, siger Asker Hedegaard Boye.

Det skal ikke forstås sådan, at hvis den ene ikke fandtes, så ville den anden slet ikke kunne præstere.

- Men jeg tror, at det har givet de ekstra to procent til begge, og det har virkelig betydet noget, siger han.

Mens Messi er blevet i de trygge rammer i Barcelona, er Ronaldo skiftet til Juventus.

- Ronaldo har vovet mere i sin karriere. Han har spillet i tre af de store ligaer. Han skiftede fra Real Madrid til Juventus og forsøger at gøre det lige så godt i Serie A. Det er svært.

- Messi spiller på det sikre ved at blive, hvor han er, og hvor han altid vil være en succes. På den baggrund tror jeg mere på, at Messi udbygger sit Ballon d'Or-forspring.

- Ronaldo har toppet, og jeg tror ikke, at han kommer til at score 40-50 mål per sæson mere. Messi har fundet et plateau, han kan blive på, vurderer Asker Hedegaard Boye.