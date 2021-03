Fodboldchef: Tre uger til svar om tilskuere er lang tid

Det var derfor en slem skuffelse for Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, at få præsenteret mandagens politiske plan for genåbningen af Danmark.

Fodbolden har længe arbejdet på at få tilskuere tilbage på de danske stadioner uden at øge coronasmitten.

Her stod det klart, at tilskuerne ikke vender tilbage til Superligaen lige med det første.

I stedet skal en såkaldt "hurtigt arbejdende ekspertgruppe" i medio april komme med forslag til, hvordan tilskuere kan vende tilbage.

Claus Thomsen undrer sig over, at det skal tage tre til fire uger mere at undersøge sagen, der runde for runde koster de danske klubber indtægter.

- Tre uger er meget lang tid til en hurtigt arbejdende ekspertgruppe med al den dokumentation, der foreligger, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen indsamlede sidste år en del viden, da den såkaldte superligaordning i en periode gjorde det muligt at have flere tusinde tilskuere på de danske stadioner.

Ordningen blev dog droppet med virkning fra september på grund af øget smitte i samfundet, og siden nytår har det ikke været tilladt at lukke tilskuere ind.

Claus Thomsen forklarer, at fodbolden kan dokumentere, at tilskuere på stadion ikke øger smittespredningen i samfundet.

- Vi er overraskede over, at man ikke har inddraget al vores dokumentation i arbejdet indtil nu.

- Vi har også gjort opmærksom på, at man kan indarbejde retningslinjer om afstandskrav og brug af mundbind, og vi er i stand til at sørge for, at alle tilskuere på stadion er testet, siger direktøren.

Siden november har Divisionsforeningen også deltaget i et stort projekt, der skulle bidrage med viden om smittespredning.

Her skulle op mod 30.000 tilskuere være testet for coronasmitte før og efter kampe, og de skulle placeres med varierende afstand. Nu er det blevet for sent at gennemføre projektet.

- Vi fik aldrig en tilbagemelding fra myndighederne. De havde stillet os et svar i udsigt flere gange, men det er ikke sket.

- Nu er tiden til at gennemføre det blevet for knap. Det havde været hensigtsmæssigt at sætte det i gang i februar, men det kunne man ikke beslutte sig for, siger Claus Thomsen.

- Vi har dog udarbejdet en version to af det her projekt, som er klar til umiddelbart implementering, og det kan give nogle vigtige redskaber til fremtidig smittebekæmpelse, siger han.