Jacob Krüger ses her i forbindelse med en kamp i 1. division i sidste sæson, da Vejle var ved at indløse billet til Superligaen. Nu stopper han som teknisk chef i Nørreskoven.

Fodboldboss stopper i Vejle - assistenttræneren overtager

Teknisk chef Jacob Krüger stopper i superligaklubben Vejle Boldklub.

Den tidligere superligaspiller har de seneste fire år varetaget rollen som teknisk chef, der har store ligheder med arbejdsopgaverne for en sportschef, men nu har han søgt andre udfordringer uden for fodboldens ledelsesgange, så han skal ikke til en konkurrerende klub.

I stedet er det nuværende assistenttræner Johan Sandahl, der bliver ny teknisk chef i klubben. Det skriver Vejle Boldklub på sin hjemmeside.

Afgående Jacob Krüger mener, at timingen for et lederskifte i klubben er god, efter at Vejle i weekenden sikrede sig overlevelse i Superligaen for første gang i dette årtusind.

- Når jeg vælger at stoppe nu, skyldes det i virkeligheden flere faktorer. Først og fremmest var min målsætning at aflevere Vejle Boldklub der, hvor klubben hører hjemme. Det havde jeg fuld tillid til ville lykkes.

- Dernæst er det ingen hemmelighed, at jobbet som teknisk chef er et, hvor man er på 24/7. Det er naturligt, at man på et tidspunkt mærker efter og kigger mod andre muligheder.

- Jeg skal ikke til en konkurrerende klub, men jeg har valgt at skifte scene og gå en ny vej, siger Jacob Krüger.

Vejle har i flere måneder vist, at ledelsesrokaden var på vej, siger klubdirektør Henrik Tønder.

- Det lange varsel viser den ordentlighed, som Jacob altid har været kendetegnende ved. Han har en kæmpe aktie i og fortjener stor respekt for Vejle Boldklubs genoprejsning og har mere eller mindre i døgndrift arbejdet for klubbens bedste de seneste fire sæsoner.

- Jacob har været den længst siddende sportschef i Superligaen, og vi har meget at takke ham for, siger Henrik Tønder.

Svenske Johan Sandahl, der er ny teknisk chef, har været tilknyttet klubben i forskellige roller siden 2017 bortset fra en kort afstikker til Sverige.

- Jeg ser frem til opgaven med at etablere Vejle Boldklub i Superligaen sammen med resten af organisationen og den sportslige sektor. Samtidig vil jeg gerne takke Jacob for den seneste måneds intense samarbejde og overdragelse, siger Johan Sandahl.