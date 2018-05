Fodboldboss: Diskussion om placeringsfordel er ophævet

Her opstod der pludselig debat, da det viste sig, at Sønderjyske reelt var bedre stillet med et nederlag end en sejr i sidste kamp i grundspillet.

De danske klubber har med et par forslag til en ændret struktur i Superligaen fjernet et spøgelse fra denne sæson.

Her tabte Sønderjyske 1-2 efter en sen scoring og kom dermed i en mere fordelagtig pulje i spillet om nedrykning.

Det bliver ikke muligt i den kommende sæson, efter at klubberne har arbejdet med ændringerne i nogle dage.

Nummer syv og otte skal i næste sæson som noget nyt selv vælge deres pulje i stedet for, at placeringen ligger fast.

Vælger de den samme pulje, så ryger nummer ni og ti i den modsatte.

Vælger nummer otte den modsatte pulje af nummer syv, så skal nummer ni også vælge en pulje, mens nummer ti placeres i den ledige pulje.

Ændringen er vigtig vurderer Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen.

- Den gør, at der ikke kan opstå diskussioner om, hvorvidt det er en fordel at blive nummer syv eller nummer otte - eller ni, ti, 11, 12, 13, 14 for den sags skyld.

- Der var stor enighed blandt klubberne om, at det skulle der gøres noget ved, så det er et helt enigt sæt klubber, der har besluttet den forandring, siger Claus Thomsen.

Der bliver også ændret, så der spilles færre kampe i spillet om nedrykning, når placeringerne i de to nedrykningsgrupper kendes.

Så møder de to gruppers nummer tre hinanden, og de to nummer fire ramler sammen.

Det betyder, at vinderen af nummer 3-kampene er sikret en sæson mere i ligaen, mens taberen spiller playoffkampe mod et hold fra den næstbedste række.

Vinderen af nummer 4-kampene spiller playoffkampe mod et hold fra 1. division, mens taberen rykker direkte ud af den bedste række.

Ifølge Claus Thomsen skaber den ændring også en mere fair afvikling af turneringen.

- Den er lavet for at øge den sportslige fairness. Der sker det, at nummer tre i gruppespillet ikke kan rykke direkte ud. Det kunne de før, hvor nummer tre mødte nummer fire fra grupperne.

- På den nye måde opnår, dem der bliver nummer tre i puljerne, en sikkerhed med alle de point, de har samlet sammen gennem sæsonen, siger Claus Thomsen.

Ændringerne i strukturen skal formelt vedtages i bestyrelsen i Divisionsforeningen.