Flyvende topscorer overrasker FCN-træner

Senest scorede han søndag første mål i FCN's 2-0-sejr over Esbjerg.

- Det er en fantastisk start af Isaac. Vi vidste godt, at han med sin fart og spilforståelse ville skabe problemer for modstanderne, siger FCN-træner Flemming Pedersen og tilføjer:

- Men det er langt over forventning, at han har lavet et mål i hver af de tre første kampe. Og han skulle endda have lavet ét mere mod Esbjerg.

- Han er virkelig kommet frem til mange chancer i de første tre kampe, og ingen kunne have sagt noget til det, hvis han havde lavet seks mål på nuværende tidspunkt.

Atanga føler sig overbevist om, at han kan være med til at fylde hullet ud efter Skov Olsen, der lavede 22 mål i 36 kampe i sidste sæson.

- Salget af Andreas har efterladt et stort hul på holdet, som vi skal forsøge at fylde ud sammen. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bidrage til det.

- Jeg synes selv, at jeg er en målscorertype, men jeg kan også lægge op til mål. Jeg lavede flest af alle på U19-holdet i sidste sæson, og jeg ser frem til at få lavet min første assist på førsteholdet.

- Jeg tror på, at jeg kan fortsætte med at lave mål i det her tempo. Jeg misbrugte en stor chance mod Esbjerg, så nu ser jeg meget frem til at komme frem til min næste chance og træffe en bedre beslutning næste gang.

Atanga fylder mandag 19 år og dermed lidt ældre end mange af de andre FCN-spillere, da de fik chancen på førsteholdet.

Trænerstaben i FCN ønskede således at beholde ham på U19-holdet i sidste sæson, og Atanga er nu glad for, at han måtte vente et år på sin chance.

- Det var rigtig godt for mig med et år mere på U19-holdet, for jeg lærte meget om spillestilen i klubben, og det har gjort det nemmere for mig at komme ind på førsteholdet, siger Atanga.