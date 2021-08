Flyvende kronjyder stiler mod højere hylde

- Det vil betyde utrolig meget at nå gruppespillet, siger Svend Lynge Jørgensen.

Randers ligger desuden på førstepladsen i Superligaen efter de første fem runder, men det er ikke mange år siden, der herskede ballade og intriger på de indre linjer i den kronjyske fodboldklub.

- Det er gået op og ned, kan man vist godt sige. Der var en periode med flere skift i ledelsen, noget fnidder-fnadder i truppen og en træner, der var lidt overdedikeret, siger formanden.

Med fnidder-fnadder henviser han til balladen, der i 2016 brød ud mellem spillerne Christian Keller og Jonas Borring. Keller blev kærester med Borrings kone, som han var på vej til at blive skilt fra, og balladen brød ud i lys lue.

Derudover erindrer han den hollandske træner Ricardo Moniz, der kom til i 2017. I Discoverys tv-program "Superliga Backstage" kunne man følge, hvordan den iltre og karismatiske træner med særprægede metoder forsøgte at løfte det kriseramte mandskab.

Det var Michael Gravgaard, der som direktør ansatte Ricardo Moniz. Michael Gravgaard forlod Randers i kølvandet på fyringen af hollænderen i begyndelsen af 2018.

Henrik Jørgensen overtog direktørposten, og klubbens tidligere anfører Søren Pedersen blev hyret som sportsdirektør. Roen indfandt sig på de indre linjer, og siden har Randers løftet sig.

- Det, der glæder mig mest, er, at vi har haft gode resultater. Det var stort for os, at vi i sidste sæson kom i top-6 i Superligaen og vandt pokalturneringen, siger Svend Lynge Jørgensen.

Trods underskud i de seneste år er Randers en økonomisk veldrevet klub, mener formanden. Han forsikrer således, at der er sorte tal på bundlinjen i det netop afsluttede regnskabsår samt det igangværende.

Overskuddene er sikret af spillersalg og de indtægter, klubben får fra europæisk deltagelse i denne sæson. Samlet sejr over Galatasaray sender Randers i Europa League, og hvis det ender med nederlag, er klubben sikret deltagelse i Conference League.

- Man kan jo bare orientere sig i vores regnskaber, og man vil finde ud af, at de beløb, der tales om i Europa League, er store for en klub af vores størrelse. Selv deltagelse i Conference League er meget interessant økonomisk, siger Svend Lynge Jørgensen.

En klub, der når Europa League, tjener i omegnen af 60-75 millioner kroner, mens Conference League kaster mellem 30 og 40 millioner kroner af sig.

Det er dog ikke nok for Randers på den lange bane. Bestyrelsen har for flere år siden proklameret, at den er åben for at sælge til udenlandske investorer, der kan løfte klubben til et nyt niveau. Det er stadig tilfældet.

- De klubber, der har økonomiske muskler, vinder titlerne, siger formanden.

- I elitesport handler det om at komme så højt op som muligt, og det stræber vi efter. Selv om vi får fantastisk opbakning i Randers, så kan en klub i en by af vores størrelse ikke vide sig sikker på at spille i Superligaen.

- Derfor er vi åbne for dialog, hvis der kommer investorer med de rigtige intentioner. Vi er ikke proaktive i den proces, men vi har fået masser af både seriøse og useriøse henvendelser, og vi har også været i forhandlinger.

Lige nu er der ikke forhandlinger i gang - men "det rumler", siger formanden. Han går meget op i, at Randers ikke bliver genstand for negative historier om udenlandske ejere, som man har set det andre steder - senest i Esbjerg.

Derfor er det ikke vejen frem at sælge hele baduljen i første hug.

- Det ideelle scenarie er at sælge en relativt stor aktiepost under 50 procent og så arbejde sammen i et år eller to. Så kan man evaluere og enten sælge yderligere eller skilles.

- Vi kan starte med forlovelsen og så vente med at blive gift, slutter Svend Lynge Jørgensen.