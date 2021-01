Florida byder sig til som OL-vært i stedet for Tokyo

Hvis Tokyo trækker sig som OL-vært, står Florida klar til at overtage ansvaret for legene.

Florida melder sig klar som vært for de udskudte sommerlege, hvis Tokyo trækker sig.

Floridas økonomichef, Jimmy Patronis, har i et brev til Thomas Bach, præsident i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), tilbudt, at Florida kan blive vært for OL.

Det skyldes den seneste spekulation om, at Japan muligvis vil trække sig som vært på grund af coronapandemien.

I forvejen er OL blevet udskudt fra 2020 til sommeren 2021. Og på det seneste har der været målinger, som har vist, at japanerne ikke er begejstrede for at afholde legene.

I brevet fra Jimmy Patronis til Thomas Bach står der, at IOC bør overveje at "flytte OL i 2021 fra Tokyo i Japan til USA og mere specifikt til Florida".

- Efter mediers dækning af at ledere i Japan "privat" har konkluderet, at de er for bekymrede for pandemien til at afholde OL i 2021, så er der stadig tid til at sende en delegation til Florida for at se på forholdene, skriver Patronis.

Han understreger, at staten Florida har udrullet et stærkt vaccinationsprogram, og han peger på, at Disney World er i stand til at holde åbent, mens sportsbegivenheder også finder sted igen.

USA har været hårdt ramt af pandemien med over 420.000 dødsfald. Heraf er over 25.000 døde i Florida, som også har haft store problemer under pandemien.

Der er ikke kommet et svar fra IOC eller Japan på Floridas tilbud. I fredags meddelte Yoshihide Suga, Japans premierminister, at han er overbevist om, at "legene i Tokyo kan blive afholdt sikkert".

Derfor er det fortsat planen, at OL afholdes i Tokyo fra 23. juli til 8. august 2021.