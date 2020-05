Flertal af tyskere er imod fodboldstart i coronakrise

I en meningsmåling svarer 56 procent, at det er forkert at genstarte den tyske Bundesliga i fodbold.

Et flertal i den tyske befolkning er imod, at Bundesligaen på lørdag starter op igen efter mere end to måneders pause på grund af coronakrisen.

I en meningsmåling foretaget af tv-stationen ARD svarer 56 procent af de adspurgte, at det er forkert at fortsætte den bedste tyske fodboldrække, der starter op for tomme tribuner.

31 procent svarer, at det er "rigtigt" at genstarte ligaen.

12 procent svarer, at de ikke er interesserede i fodbold, mens 1 procent ikke svarer på spørgsmålet.

I meningsmålingen bliver de adspurgte blot bedt om at tage stilling til et enkelt spørgsmål, nemlig om det er rigtigt eller forkert at genstarte fodbolden i den tyske liga.

Bundesligaen er den første af Europas store fodboldrækker, der åbner op efter en længere coronapause. Det sker dog uden tilskuere og med en striks sikkerhedsprotokol for spillere og trænere.

Der blev senest spillet fodbold i den bedste tyske fodboldrække i begyndelsen af marts.

Meningsmålingen er foretaget 12. til 13. maj per telefon og har haft deltagelse af 1074 personer.

Det anslås i målingen, at der kan være en fejlmargin på 1,4 til 3,1 procent.