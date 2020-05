Flere ligaer får grønt lys til genstart fra regeringen

Der er godt nyt til en lang række af landets professionelle sportsudøvere, som har været forhindret i at passe deres arbejde under nedlukningen af Danmark.

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet bliver det præciseret således:

- Det gælder for de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for fodbold kvinder, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd og den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb.

Derudover kan også andre idrætsudøvere se frem til at kunne dyrke deres sport igen. Genåbningen gælder således også for:

- Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.

Det er ikke yderligere præciseret, hvilke idrætter og udøvere der er tale om.

Ministeriet forklarer, at man lige nu er i dialog med de relevante forbund og udøvere, som hører ind under det ovenfor beskrevne.

Kulturminister Joy Mogensen (S) mener, at det for både udøverne og den sportsinteresserede befolkning har været vigtigt at få gang i sporten igen.

- Ligaerne har behov for at gennemføre deres turneringer og genoptage træningen, ligesom rigtig mange af os har savnet at kunne følge med i Superligaen. Det kan vi nu, selv om det bliver fra kanten af sofaen, siger hun i pressemeddelelsen.

- Det har været vigtigt også at få gang i Kvindeligaen på lige fod med de andre topligaer i Danmark. Det ville være et stort nederlag for hele udviklingen af pigefodbolden og professionalisering af Kvindeligaen, hvis ikke vi kunne kåre en danmarksmester på den rigtige måde.

Flere af ligaerne har allerede afsluttet sæsonen, men nu er der i hvert fald grønt lys til, at man kan træne og starte nye sæsoner for lukkede døre.