Flere danske OL-stjerner har fået hadbeskeder

Badmintonstjernen Anders Antonsen døjede i første halvdel af 2021 med følgevirkningerne af coronavirus.

Det betød, at han sparede på sine kræfter i enkelte sæt. I forvejen lider han af astma.

- Jeg har fået rigtig mange beskeder.

- Typisk er det sket, hvis jeg har slået en eller anden asiatisk spiller, så har jeg gjort nogen sure.

- Men jeg har også fået fra en del danskere, og den er lidt ny, siger Anders Antonsen, der lørdag blev slået ud af OL-turneringen efter et nederlag i kvartfinalen.

Det er specielt to kampe mod Viktor Axelsen i løbet af 2021, der har udløst vreden.

Da Antonsen i januar vandt guld ved sæsonfinalen med en sejr over landsmanden, sparede han sig i andet sæt, inden han afgjorde kampen i tredje sæt.

Samme strategi brugte Antonsen i semifinalen mod Axelsen i All England, hvor han dog tabte.

- Tonen er hård. Den er rigtig hård. Jeg har fået min del. Jeg får at vide, at jeg er så usportslig, at jeg ikke er dansk. Der er fint smæk på inde i de beskeder nogle gange, siger den 24-årige badmintonstjerne.

- Jeg tænker, "hvad kan få folk til det". Jeg prøver at sætte mig ind i deres hoveder; "hvad skulle der til, for at jeg selv kunne finde på at gå ind på Facebook og skrive sådan noget til et andet menneske".

- Så skulle personen måske have slået min mor. Det skulle være så slemt, siger Anders Antonsen.

Han tør slet ikke tænke på, hvad endnu større sportsstjerner end han selv, må høre på.

- Det er en mærkelig tendens. Det er så usagligt, at jeg er flad af grin, når jeg læser det, selv om jeg bliver svinet til, siger Antonsen.

Han tror aldrig, at personerne bag de voldsomme beskeder, ville turde konfrontere ham i virkeligheden.

- Jeg ville med glæde tage en snak med folk om den der usportslige snak.

- Men det er folk, der er uvidende og ikke ved, hvad det handler om. Usportslig kan det aldrig nogensinde være. Meget lidt seværdigt - ja, det er jeg helt enig i.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt at se på, og det er heller ikke sjovt for mig at stå i det sæt, for jeg kan godt lide at underholde og give folk en god oplevelse. Men jeg kan endnu mere lide at vinde, siger Antonsen.

- Derfor har jeg nogle gange været nødt til at træffe den beslutning, og jeg har gjort det meget åbenlyst. Og det er noget, alle spillere gør. Alle overvejer indimellem, om det giver mening at gå efter et sæt.

- Jeg har så sparet mig til tredje sæt, og det har åbenbart bragt en masse følelser op i folk, når Viktor og jeg har mødt hinanden. Så er jeg blevet høvlet ned, siger han.

Viktor Axelsen og Mia Blichfeldt beretter også om beskeder med knapt så fint sprogbrug i indbakken.

- Det er mest sexchikane, jeg har oplevet. At folk bare tror, at de kan tillade sig at sende, hvad de vil, eller skrive hvad de vil til mig. Det kommer bare lidt tæt på, siger Mia Blichfeldt.

- Hvis jeg mødte personen i virkeligheden, så ville de aldrig sige sådan til mig. Det håber jeg ikke, ellers vil jeg være ret chokeret.

- Jeg er blevet god til at blokere folk, siger hun.

Viktor Axelsen vælger at grine af det meste og blokerer også en gang imellem folk.

- Det er nemt at komme med trusler og svine folk til på de sociale medier, og bliver det seriøst, så skal det anmeldes. Ellers ser jeg det mest som comedy.

- 90 procent er mest positivt, men der vil altid være det andet, siger han.

Håndboldstjernen Mikkel Hansen, der de senere år har vundet to VM-titler og OL-guld i Rio med det danske landshold, har også stiftet bekendtskab med danskernes vrede.

Blandt andet sker det på diverse hjemmesider, hvor folk kommer med grove kommentarer.

- Jeg kan godt distancere mig fra det og tager det ikke personligt, men det er klart, at på et tidspunkt, så forstår min søn, hvad der står.

- Jeg har også en kone og venner, der læser nogle af de ting, og de har måske en smule sværere ved det, fordi de ikke er vant til det. Det er der, at det bliver ærgerligt - hele tonen, siger Mikkel Hansen.

- Jeg kan også en gang imellem tage mig selv i, at jeg ser noget, som jeg vil reagere på, men derfra til at skrive en lang tekst om, at "jeg håber, du dør af kræft" - det ligger mig godt nok fjernt.

- Jeg forstår ikke, hvorfor folk er sådan, for mødte jeg dem, så ville ingen stille sig op og sige det samme. Det er kommet en måde at skrive til hinanden på, som er fuldstændig håbløs, siger han.