Flensburg-danskere vender hjem til CL-kvartfinale

Når Flensburg-Handewitt torsdag aften går på banen til Champions League-kvartfinalen mod Aalborg Håndbold, bliver det et gensyn med Gigantium for to af Flensburg-spillerne.

- Det bliver forhåbentlig rigtig sjovt. Jeg har ikke spillet mod Aalborg, siden jeg tog derfra, så jeg glæder mig til at spille i Gigantium igen, siger Mads Mensah Larsen, der suppleres af Simon Hald:

- Jeg glæder mig og sad også og håbede på, at det var Aalborg, vi skulle møde, siger stregspilleren, der forlod Aalborg i 2018.

Mads Mensah Larsen, der var i Aalborg fra 2012 til 2014, vil ikke helt kalde det en drømmelodtrækning for Flensburg. Men han tror, at begge hold er tilfredse med, at de skal møde hinanden.

- Jeg er da glad for, at vi ikke skal møde FC Barcelona for at komme i Final 4.

- Lidt af det sjove i det her tilfælde er, at jeg er ret sikker på, at Aalborg ser Flensburg som lidt af en drømmelodtrækning.

- Jeg tror, at de tænker, at det er nemmere at spille mod et nordtysk hold, der har mange spillere, der har været forbi den danske liga. Så jeg tror, at det er to hold, der er fint tilfredse, siger han.

Selv om Flensburg-Handewitt, der deler førstepladsen i den tyske liga, på papiret er favorit mod Aalborg, der for første gang er i kvartfinalen, mener de to danskere, at det bliver en svær opgave.

- Jeg synes, at de er dygtige og har vist, at de kan slå de bedste. Så respekten for dem er stor. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes også, at vi har spillet en god sæson, som giver ro i maven, siger Mads Mensah Larsen.

De to hold mødte også hinanden i Champions League-gruppespillet sidste år. Her vandt Aalborg både ude og hjemme, men det bekymrer ikke Simon Hald.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs. Jeg synes, at det er to lidt forskellige sæsoner. Vi har været væsentlig skarpere i særligt Champions League i år.

- Jeg ved, at det bliver svært, men jeg håber og tror, at vi nok skal gå sejrrigt fra det opgør, siger Simon Hald.

Begge Flensburg-spillerne peger på Aalborgs kontrafase som et fokuspunkt.

- De plejer at løbe meget kontra og er gode til at straffe de fejl, som modstanderen laver. Så vi skal passe godt på bolden og komme hjem, siger Simon Hald.

Første opgør spilles torsdag aften i Aalborg, inden returkampen venter 19. maj i Flensburg.

Vinderen kvalificerer sig til Final 4-stævnet i Köln, der afholdes fra 12. til 13. juni.