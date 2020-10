Treks Mads Pedersen vandt søndag Gent-Wevelgem. Den kommende søndag håber han på at kunne køre først over stregen igen, når han er med i Flandern Rundt.

Artiklen: Flandern Rundt-rute holdes hemmelig for at undgå tilskuere

Flandern Rundt-rute holdes hemmelig for at undgå tilskuere

Belgiske cykelfans bliver bedt om at følge søndagens klassiker i tv for at undgå smittespredning.