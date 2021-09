Flagskibet Aalborg trives med øget pres

Med sommerens tilgang af den islandske stjernespiller Aron Palmarsson og udsigten til Mikkel Hansens ankomst om et år er der ingen tvivl om, at nordjyderne er dem, de andre skal jagte.

De ambitiøse nordjyder nåede samtidig helt til Champions League-finalen i sidste sæson og flyttede på ny barren for klubben. Og for dansk klubhåndbold på herresiden.

Den slags præstationer giver selvtillid i Aalborg, som til dels gerne iklæder sig favoritrollen til denne sæson også.

- Når vi har vundet DM tre år i træk og har et hold, som måske endda er en tand bedre end i sidste sæson, så er vi jo favoritter. Men det er vi sammen med GOG, Skjern, BSH og TTH, siger Aalborgs direktør, Jan Larsen.

Håndboldekspert hos TV2 Sport Peter Bruun Jørgensen medgiver, at herreligaen er stærkere end nogensinde i toppen. Men han tøver ikke med at give Aalborg en klar favoritrolle.

- De er kolossale favoritter i den danske liga, lyder det fra ham med henvisning til, at holdet netop er blevet forstærket også til denne sæson.

- De indkøb, de laver, er ud over det sædvanlige. De har lige hentet Palmarsson til denne sæson. Det er en mand, som har vundet Champions League tre gange og mesterskaber på stribe. Det er fra den helt øverste hylde.

Truppen er ikke kun blevet stærkere. Den er også blevet bredere, i forhold til den som sidste år nåede CL-finalen.

Forventningerne om succes tager af samme årsag til, men det lever klubben gerne med.

- Det er en udfordring hele tiden at skulle spille med pres på sig, men det har vi indtil videre været ret dygtige til, synes jeg, mener Jan Larsen.

Resultatlisten fortæller da også historien om en klub, som har vænnet sig til presset og lagt nye lag på for hver af de seneste sæsoner.

Præstationen i Champions League sidste år var historisk for et dansk herrehold, og Peter Bruun Jørgensen er ikke i tvivl om, at klubbens lidt større armbevægelser rent retorisk de senere år har haft en positiv effekt.

- De har flyttet barren for dansk herrehåndbold væsentligt de seneste år. Det har de gjort, fordi de har været dygtige, men også fordi de har turdet at italesætte, at de ikke bare er tilfredse med at være med i Champions League.

- Førhen når danske hold skulle spille på udebane i Europa, så tænkte de "uha, det bliver svært". Aalborg går ind med en helt anden tilgang. De tror på, at de kan vinde alle kampe, forklarer han.

Den tro kan holdet ifølge eksperten med rette holde fast i. Alt tyder nemlig på, at holdet er stærkere end nogensinde.

- Presset på dem stiger i Champions League, fordi de leverede så forrygende i sidste sæson. Nu begynder folk pludselig at få forventninger til dem.

- Men de har også endnu flere spillere, og kan de holde gang i alle, så bliver de meget, meget vanskelige at have med at gøre. Både i den danske liga og internationalt, siger Peter Bruun Jørgensen.

Aalborg indleder ligaen torsdag klokken 20 ude mod Sønderjyske.