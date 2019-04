Fischer sender roser til Brøndby-fans efter tumultuge

For da Viktor Fischer ikke blot startede inde, men også gjorde sig selv til matchvinder foran Brøndbys hardcore fans på Sydsiden, lignede det en åbenlys mulighed for at råbe efter FCK'eren.

Men Fischer hørte intet, og han roser Brøndby Support for at have skabt rammer for kampen, hvor den kedelige side af fankulturen var fraværende.

- Der skete ingenting. Jeg har ikke bemærket noget som helst, siger han med tung vægt på "ingenting" og "noget som helst".

- Det er jo først og fremmest en cadeau til Brøndbys fanklub, at det ikke eskalerede. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg håber, at det bliver fulgt op. I en evighed vil jeg sige.

Under opvarmningen havde enkelte fans på Brøndby-tribunen ikke kunnet dy sig for at sende et par homofobiske tilråb afsted mod Fischer, men han mener ikke, at det er ret væsentligt i det store billede.

- Det bemærkede jeg også godt, men det gider jeg næsten ikke at bruge tid på. For de gjorde det ikke i kampen, forklarer han.

Afviklingen af kampen havde nemlig været et tema i FCK-truppen før turen til Brøndby.

- Vi har haft meget snak om den her kamp med, om den blev til noget, skulle dommeren til at fløjte af? Dommeren havde sagt, at han var klar til at fløjte af, siger Fischer.

Selv om han har kunnet gå en del under radaren op til kampen, da sociale medier ikke er et område, han dyrker, så erkender han, at den store virak omkring hans person og emnet har påvirket ham.

Men han fortryder på ingen måde, at han åbnede sin mund, da han oplevede tilråbene i kampen mod OB, og han er glad for, at sagen har fået stor opmærksomhed.

- Jeg tænker, at det er det, som skal til. Blandt andet. Det kan jeg kun være glad for. Det er jo ikke mig, som har startet en kampagne, og jeg bliver nødt til igen at sige, at det ikke er mig, som er helten i det her.

- Jeg har blot belyst det, fordi det var mig, det skete imod. Så jeg er glad for, at en sag, som jeg gerne vil stå op for, er blevet fulgt så tæt, siger han.

Hans 2-1-mål mod Brøndby var i øvrigt hans første i foråret.