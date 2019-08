Fischer kan blive løsningen i skadesplaget FCK-angreb

Det siger Ståle Solbakken.

- Så længe vi har dem, vi har nu, vil det være naturligt, at Fischer kommer til at skifte mellem de to positioner.

- Når det er mere åbne kampe, kan han sagtens være en hængende angriber, som flagrer rundt - det gjorde han rigtig godt mod Riga.

- Men når modstanderen står rigtig lavt, og der kommer flere indlæg, og der ikke er så meget plads, er han bedre på kanten.

- For han søger det alligevel. Han søger væk fra, hvor der er trængt. Han vil jo have spillet foran sig og dirigere spillet, siger Ståle Solbakken.

Fischer takkede for angrebspladsen ved at score til 1-0 mod Riga. Det var hans første mål siden 22. april. Han var glad for at være tilbage i angrebet, selv om han i anden halvleg blev rykket ned på sin sædvanlige kantplads.

- Det var faktisk rigtig fedt at få den variation. Det var dejligt at prøve noget andet igen og spille to forskellige positioner i en kamp.

- Jeg tror helt sikkert, at det er en seriøs mulighed, at jeg skal have flere kampe i angrebet i efteråret. Jeg synes også, at det gik udmærket i første halvleg mod Riga.

- Så det er absolut en seriøs mulighed, men vi har også Michael Santos, som kom ind, og han skal også have muligheden for at vise sine kvaliteter.

- Men jeg føler mig tilpas oppe foran, lige så vel som jeg gør på venstrekanten, siger Fischer.

Spørgsmål: Hvor vil du helst spille?

- Det ved jeg godt, men det vil jeg simpelthen ikke svare på, siger han.

Med skaderne til Jonas Wind og Dame N'Doye består FCK's angrebsbesætning af Pieros Sotiriou, nytilkomne Michael Santos, 17-årige Mohamed Daramy - og delvist altså også Viktor Fischer.