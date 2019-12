Fischer brød målforbandelse: Ståles tillid er afgørende

Alligevel har han været så godt som sikker i Ståle Solbakkens startopstilling, og den dobbelte målscorer peger da også på tilliden fra træneren som en del af forklaringen på, at han kunne lyse op, da der var mest brug for det.

Før sine to mål søndag i derbysejren på 2-1 over Brøndby var det over syv måneder siden, at FC Københavns Viktor Fischer senest havde scoret i en superligakamp.

- Det kunne godt være, at jeg var blevet sat på bænken i nogle af mine tidligere klubber, men det er den tillid fra træneren, der er altafgørende for, at man lykkes som fodboldspiller, siger Viktor Fischer.

Ståle Solbakken har da heller ikke for alvor overvejet at bænke sin falmende stjerne undervejs, for Fischers generelle arbejdsindsats kan der ikke sættes en finger på, mener Solbakken.

- Han har arbejdet knaldhårdt defensivt, og fysisk er han en af dem, som har kunnet stå distancen. Han har ikke lavet mål og assist, men han skal have ros for sin arbejdsindsats.

- Han er ingen primadonna, der ikke følger taktikken. Vi har lært ham at arbejde som et svin, og derfor har jeg holdt fast ved ham, siger Solbakken.

Fischer afgjorde kampen, da han scorede til 2-1 efter 90 minutter. Men han jublede mere, da han udlignede til 1-1 i første halvleg og brød måltørken. Det mål fejrede han sammen med alle FCK's fans.

- Jeg tror, at jeg havde savnet at komme tilskuerne lidt ved. Efterfølgende ville jeg nok hellere have valgt at løbe hen til Dame N'Doye, men følelserne løb af med mig. Det var en god 100-meter, og jeg tror, at jeg blev noteret for min topfart der, siger Viktor Fischer.

Ståle Solbakken mener, at Fischer med jubelscenen ville sende et signal om, at han fortsat er en spiller, der kan afgøre fodboldkampe.

- Nogle gange skal man huske at juble med holdet, men jeg tror, at han havde et behov for at fortælle verden, at han er "back in business". For der var ikke mange på stadion, som han ikke fik hilst på. I et øjeblik glemte han, at det var et holdspil, siger Solbakken.

Holdkammeraten Rasmus Falk er også glad på Fischers vegne over helterollen, men påpeger også i en munter tone, at Fischer trives i rampelyset.

- Han var ikke til at styre i omklædningsrummet, og det bliver han sikkert ikke de næste to uger, så det er ærgerligt, at der er ikke er en landsholdspause, siger Rasmus Falk.

Fischer har tidligere været en af Åge Hareides foretrukne spillere, men har efter et formdyk været ude i landsholdskulden.

Han drømmer om at være med i EM-kampene i Parken næste år, men ved der skal mange flere gode præstationer og mål til.

- Jeg vil rigtig gerne være med til sommer, men der er nogle ting, vi som klub skal have styr på først, før jeg kan tænke på det.

- Og man kan jo ikke snakke sig på landsholdet, siger Viktor Fischer kækt med henvisning til, at holdkammeraten Nicklas Bendtner i sin selvbiografi giver udtryk for, at Fischer knævrede sig til VM i Rusland sidste år.