Fischer: Angribernes mål kan løfte hele FCK-holdet

Profilen Viktor Fischer hæfter sig ved, at det var de to angribere, Michael Santos og Pieros Sotiriou, der scorede målene i sejren over bundholdet fra Superligaen.

- Det er så vigtigt, at vores angribere scorer. Det sætter jeg tyk streg under, siger Fischer.

- Santos scorede to, Pieros en enkelt, og om lidt begynder Nicklas Bendtner også.

- Det er så vigtigt med angribere, der scorer. Så begynder midtbanespillerne også at score, og det betyder, at hele holdet begynder at tro på, at alle bolde i feltet er farlige, siger venstrekanten.

Viktor Fischer erkender, at FCK ikke kom så godt ud til opgøret mod Esbjerg, der tidligt havde to store muligheder.

Gæsterne kunne sagtens have taget føringen på enten Mohammed Daudas eller Joni Kaukos hovedstødschance.

- Det er ikke sådan, at vi skal snakke om, at nu bliver FCK bare mester. Det går vi selvfølgelig efter. Det her var en fin præstation, siger Fischer.

Michael Santos har på kort tid fået et ekstra stort ansvar i FCK, efter at Dame N'Doye og Jonas Wind er blevet ramt af skader.

Angriberen fra Uruguay kom til FCK i sommer fra Malaga i spansk fodbold.

- Jeg er glad for de to mål. Selvfølgelig er det fedt at være den, der gør forskellen. Det handler ikke kun om sejren, men også om, at vi fik samlet holdet og fik stemningen op at køre, siger Santos.

FCK-træner Ståle Solbakken var ligesom sine spillere ikke imponeret over alt i sejren over Esbjerg.

- Det var tre point. Vi blev bedre og bedre, men vi kiggede for meget på bolden i begyndelsen, hvor Esbjerg kunne have taget føringen, siger Solbakken.

Københavnerne har været hårdt ramt af skader i denne sæson. Søndag udgik Andreas Bjelland tidligt mod Esbjerg, men FCK-træneren regner med, at midterforsvareren hurtigt er klar igen.

FCK møder på torsdag på udebane Dynamo Kiev i Europa Leagues gruppespil. I næste spillerunde i Superligaen venter AGF på udebane.