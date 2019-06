Firmaets mand stempler ud af DBU

Dansk Boldspil-Union (DBU) ventes inden længe at sætte navn på afløseren. En afløser, der skal udfylde en par store sko både fagligt og personligt ifølge DBU's talentudviklingschef Flemming Berg.

- Vi har været meget glade for Niels. Vi har sgu ikke en finger at sætte på hans indsats.

Sådan lyder den korte vurdering af den afgående U21-landstræners indsats fra DBU-talentudviklingschefen.

Selv om det aldrig blev til succes ved slutrunder, så kvalificerede han Danmark til U21-EM i to ud af to forsøg. Men det er ikke kun hans resultater med U21-holdet, som har efterladt et solidt indtryk hos DBU.

Hans indsats, som ofte lå ud over jobbeskrivelsen, er et eksempel til efterfølgelse. Blandt andet husker Flemming Berg en episode for halvandet år siden.

- Da vi stod med U16-landsholdet, som skulle til England for halvandet år siden, og hvor træneren måtte melde afbud i sidste øjeblik på grund af nogle private omstændigheder i familien, så trådte Niels til.

- Så overtog han det U16-hold. Det fik han at vide, tre dage inden han skulle afsted. Og da han mødte holdet inde i lufthavnen, der kunne han alle spillernes navne og vidste, hvem de var.

- Han havde printet billeder ud af dem og sat sig til at lære det, så han kunne gå rundt og sige hej til alle sammen. Der er han bare bund professionel, fortæller Berg.

Den ekstra indsats er ikke et enkeltstående tilfælde i Niels Frederiksens fire år på trænerposten.

- Niels har flere gange været ude og hjælpe til som assistent på vores U15-talentcenter. Det har vi ikke set før, lyder det fra Flemming Berg, som håber, at en efterfølger har lyst til at følge trop.

Selv føler Niels Frederiksen også, at han har udviklet sig meget i sin landstrænertid.

- Jeg er en træner, der er mere afklaret med, hvad jeg vil og mere afklaret som leder. Og også mere afklaret som kommunikator i forhold til at sende klare budskaber og kommunikere tydeligt, siger han.

- Det er det, du lærer som landstræner, fordi du ikke har spillerne hver dag. Du er nødt til at være meget fast i kødet på, hvad du gerne vil. Og meget konsistent i det, du gør.

Flemming Berg beretter også om, at Niels Frederiksen er gået forrest i forhold til at sikre samling og lederskab i U-landstrænergruppen.

Det har haft en samlende effekt og en driftsikker kanal til at kunne praktisere den røde tråd, som DBU udviklede under Morten Olsen, og som forbundet, herunder også Niels Frederiksen, har udviklet på gennem længere tid.

Det skal sikre ens fodboldstil fra U16-landsholdet og helt op til det A-landshold, der om et år overtages af Kasper Hjulmand.

Den ensretning kræver samarbejde på tværs. Også her har U21-landstræneren sat sit aftryk.

- Niels har været meget skarp i forhold til måden at træne på, når vi er med landsholdene. Og det har han også været dygtig til at give videre, siger Flemming Berg.

Om føje tid er der en ny mand i spidsen for Danmarks U21-landshold, mens Niels Frederiksen om få dage har første rigtige arbejdsdag i Brøndby.

Han trådte ud af DBU med endnu et slutrundeexit efter gruppespillet, men hans arbejde med holdet og øvrige resultater har efterladt et par store sko uden for døren til DBU, som en ny mand skal anstrenge sig for at fylde ud.