Firkløver slipper helskindet gennem premiere

Bedst gik det for FC København, som vandt 3-1 ude over Slovan Bratislava i Conference League.

Randers FC slap helskindet forbi braget hjemme mod gruppefavoritten AZ Alkmaar, der smed en føring to gange og rejste hjem med 2-2 i Conference League.

På den højere hylde i Europa League endte det med yderligere to danske point.

Brøndby kunne være mest tilfreds med at slippe af sted med 0-0 hjemme mod Sparta Prag, mens FC Midtjylland ærgrede sig over 1-1-resultatet hjemme mod Ludogorets i den første kamp i Europa Leagues gruppespil.

Det ene point til Brøndby betyder, at det danske mesterhold er på tavlen fra start, og det giver en vis lettelse hos træner Niels Frederiksen.

- Det er vigtigt. Det havde været ærgerligt, hvis vi havde tabt kampen til allersidst. Det giver tro på, at vi kan hente flere point i de kommende kampe, siger Niels Frederiksen.

Han anser ikke Brøndby for at være på lige så højt niveau som de øvrige tre hold i gruppen, der også tæller Lyon og Rangers.

- Jeg synes, at vores spillere leverede en flot præstation. Man skal huske på, at hver gang vi spiller europæisk i øjeblikket, så skal vi op i niveau.

- Sådan vil det være, når vi møder klubber med højere budgetter end os, siger Niels Frederiksen.

FCM-anfører Erik Sviatchenko er fortrøstningsfuld trods pointtabet mod bulgarske Ludogorets.

- Præstationen i sig selv var et pejlemærke om, at vi er kommet langt i forhold til at spille kampe i Europa. Vi ser stærke ud, og vi skal vinde de her kampe, men det kommer.

- Jeg synes, at det var en god europæisk præstation, ud over at det skulle have været en sejr. Det næstbedste er uafgjort, og på hjemmebane skal vi i hvert fald ikke tabe vores kampe, siger Sviatchenko.

I næste spillerunde skal FCM en tur til Portugal og møde Braga.

Randers tog hul på klubbens første europæiske gruppespil nogensinde, og det blev en positiv oplevelse for træner Thomas Thomasberg.

- Med kampens udvikling og med det, vi var oppe imod, føles det mere som en sejr end et nederlag.

- Jeg synes, at vi kæmpede godt. Vi var oppe imod en virkelig god modstander - både på det individuelle plan og på holdet som helhed.

- Vi havde drømt om en sejr. Når vi nu ikke kunne få det, så er uafgjort det næstbedste. Når det er første kamp i gruppespillet, er det rart at få slettet nullet fra pointtavlen, siger han.