På en bane på samme størrelse som Parken i København kan breddeklubber kun tillade ti personer at være til stede under de gældende coronaregler. Men pladsen kunne være brugt til mange flere, påpeger DBU, der efterlyser løsninger.

Firkantede coronaregler hæmmer åbning af breddefodbold

Det var planen, at alle fodboldens breddeklubber kunne slippe børn, unge og ældre medlemmer løs på banerne efter regeringens seneste plan for en genåbning af samfundet.

Men det kan mange klubber ikke.

Fodboldens breddeklubber har nemlig fået pladsmangel på deres baner grundet firkantede coronaregler og forsamlingsforbuddet på ti personer.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har udarbejdet de nuværende coronaregler efter anvisning fra myndighederne.

Der må være maksimalt være ti personer på en 11-mands bane, der måler 105 gange 68 meter.

Og der må også kun være ti personer på en lille 5-mands bane, der måler 40 gange 30 meter.

- Det kan ikke lade sig gøre at få breddeklubberne i København på græs med de her anvisninger.

- Der er simpelthen et alt for stort medlemstal i mange klubber og for lidt plads, siger Jesper Gradert, formand i DBU København, til Politiken.

Han opfordrer de københavnske klubber til at gå i dialog med lokale politikere og myndigheder for at finde frem til løsninger, der giver mere mening.

- Reelt har genåbningen af breddefodbolden ingen værdi lige nu i København, siger Jesper Gradert.

Det er grundet Rigspolitiets anvisninger ikke tilladt at dele en 11-mands bane op i flere arealer, og man skelner ikke mellem en større og mindre bane, bekræfter Lars Albæk, formand for DBU Bredde.

- Jeg har et begrundet håb om, at det bliver ændret, og vi snarligt kan få en bedre åbning af idrætten.

- Åbningen ender med ikke at give nok værdi, hvis vi ikke får det ændret, men jeg tror på, at vi kan finde frem til en pragmatisk løsning, siger han til avisen.