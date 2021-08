Firerkajak med duggede briller ender sidst i regnfuld finale

De fire danskere kunne berette om tilduggede briller ude på vandet, men også tilfredshed med indsatsen, som de kan bruge frem mod OL om tre år i Paris.

- Det er super irriterende, at det begyndte at regne, lige da vi skulle i gang, og nu skinner solen, siger Bolette Nyvang Iversen, der sidder bagest i den danske firerkajak.

- Jeg får i forvejen normalt smidt meget vand i hovedet, og regnen oveni gjorde, at brillerne duggede, og så man har en tendens til kigge nedad.

- Men jeg synes, at det fungerede fint i båden, og så rykker vi os opad til næste OL.

- Der kan nå at ske meget på tre år, og der er andre piger derhjemme, der vil kæmpe for at komme med, siger den 23-årige kajakroer.

Alle medlemmer i den nuværende kvartet slår næsten enstemmigt fast, at de lyst til at fortsætte.

- Det her OL har givet blod på tanden. Næste gang, vi er til OL, vil vi gerne slutte højere oppe, siger Julie Frølund Funch.

- Vi er en relativ ung gruppe, og jeg tror, at vi er de yngste her i feltet. I kajak topper man relativt sent, så med mere erfaring og styrke kan vi begynde at spise os ind på de andre, siger hun.

Bådens yngste medlem, 19-årige Sara Corfixen Milthers, fortæller samtidig, at Emma Aastrand Jørgensens to bronzemedaljer i enerkajak har været en stor inspiration for resten af båden.

- Vi har ligget ved siden af hende på alle de sure træningspas, og at hun har fået to medaljer, det gør os mega stolte. Glæden er lige så stor for os, siger hun.

Emma Aastrand Jørgensen står med et stort smil om munden, mens hun bliver overdænget med rosende ord.

- Det giver mig motivation til at kæmpe endnu mere for det. Ligeså vel som det er mine bronzemedaljer, er det også pigernes og alle omkring mig. Det er dem, der presser mig til at blive den bedste, siger hun.

Danmark kom i mål i tiden 1 minut og 41,14 sekunder, hvilket var godt 5,5 sekunder langsommere end vinderen og 4,5 sekunder fra en medalje. Ungarn, Hviderusland og Polen tog henholdsvis guld, sølv og bronze.

Med firerens finale har Danmarks kajakteam roet færdig ved OL.

Emma Aastrand Jørgensen sikrede sig tidligere på ugen bronze i både 200 og 500 meter enerkajak. Det var Jørgensens anden og tredje OL-medalje, efter hun i 2016 i Rio vandt sølv i 500 meter enerkajak.