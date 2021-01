Fire spillere er nu testet positive op til Australian Open

Yderligere to spillere, der befinder sig i hotelkarantæne i Australien, er blevet testet positive for coronavirus op til grand slam-turneringen Australian Open.

Det bringer ifølge Reuters det samlede antal af positive test blandt spillere op på fire.

Derudover er en person, som ikke er spiller, blevet testet positiv. Det bringer det samlede antal positive test blandt personer med tilknytning til turneringen op på ti.

Der har været en del forvirring vedrørende de præcise tal.

Nogle af de positive testresultater er nemlig efterfølgende blevet omklassificeret til ikke at være aktive tilfælde.

De er i stedet det, som myndighederne betegner som "viral shedding" (personer, der udskiller virus, red.).

Det kan for eksempel dække over personer, der har genetiske rester af virus, men som ikke smitter andre, skriver britiske The Guardian.

I alt 1200 spillere, trænere og andre involverede er den seneste uge blevet fløjet ind til turneringen og sat i to ugers hotelkarantæne - hovedparten i Melbourne i delstaten Victoria, hvor turneringen spilles.

Over 70 spillere er sat i en særligt hård karantæne uden mulighed for at komme ud til et træningsanlæg, da de er ankommet med et af tre fly med smittede ombord.

Det gælder blandt andre danske Mikael Torpegaard, der står på reservelisten til hovedturneringen.

Et lille håb om mindre strikse regler har dog vist sig for Torpegaard og resten af de omkring 70 spillere.

Det skyldes omklassificeringen, som ifølge Victorias regeringsleder, Daniel Andrews, måske kan føre til ændringer for de karantæneramte spillere.

Delstaten Victoria og især Melbourne oplevede sidste år et stort coronaudbrud, men har siden fået smitten fuldstændig i bund.

Derfor er turneringen kontroversiel blandt indbyggerne. Nogle debattører mener endda, at den helt bør aflyses.