Fire isolerede Haas-medarbejdere tester negativ for corona

Sådan lyder det i en besked fra Haas-talsmand, Stuart Morrison, i australske Melbourne, hvor Formel 1-sæsonen begynder i denne weekend.

Tidligere torsdag fortalte teamchef Günther Steiner, at de fire isolerede medarbejdere var en ingeniør og tre mekanikere.

Mens Haas - i hvert fald i denne omgang - er sluppet for smitte på holdet, så har coronavirusset ramt kollegerne hos McLaren.

McLaren trækker sig af samme grund fra søndagens Formel 1-grandprix.

Det skriver holdet på Twitter.

- McLaren Racing har i aften (torsdag, red.) bekræftet, at holdet har trukket sig fra Australiens Grand Prix 2020, lyder det i meddelelsen.

Den ramte medarbejder blev testet og blev isoleret fra resten af holdet, så snart vedkommende viste symptomer og kommer nu i behandling hos de lokale sundhedsmyndigheder, skriver McLaren.

Hos Haas ønsker man torsdag ikke at kommentere på, at McLaren har trukket sig fra det australske grandprix.

Kørerne har meget blandede holdninger til, at man vælger at gennemføre årets første grandprix, mens meget andet aflyses og store dele af verden går i stå som følge af frygt for virusspredning.

Verdensmester Lewis Hamilton mener, det er en klar fejl, at løbet ikke er aflyst.

- Jeg er meget overrasket over, at vi er her. Det er chokerende, at vi alle lige nu sidder i dette rum. Der er så mange fans her nu.

- NBA bliver lukket ned, men vi fortsætter, siger Lewis Hamilton og peger på penge som grunden til, at løbet ikke er aflyst.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen stoler på beslutningen om ikke at aflyse.

- Hvis teamet siger, jeg kan køre, så kører jeg. Jeg tager mine forholdsregler og har godt styr på min hygiejne. Det samme gør holdet.

- Jeg stoler på, at GPDA (Formel 1-kørernes forening, red.) gør det rigtige.

GPDA - som alle 20 kørere er en del af - udtalte torsdag ifølge mediet motorsportweek, at den har fuld tillid til de australske sundhedsmyndigheder, til Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og til F1, som indtil videre ikke har fundet grobund for at aflyse grandprixet.