Fire Icardi-mål holder liv i Inters Champions League-håb

Ikke alene sendte det Icardi i hælene på Serie A's topscorer, Lazios Ciro Immobile, der har nettet to gange mere i ligaen end Icardi med 24 mål.

Det bragte også Inter op på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League, når sæsonen er omme.

Inter har med sejren 55 point, mens Lazio på femtepladsen har 53 point.

På trods af at Icardi var den store historie i kampen, var det kroaten Ivan Perisic, der stjal opmærksomheden først.

I det 28. minut smækkede Joao Cancelo bolden i feltet fra højre, og Perisic dirigerede den kontrolleret i nettet med panden.

Herfra stod der Icardi på det hele. Først gjorde han det på en straffesparksscoring til 2-0 efter en halv time. Et minut senere fulgte Icardi op med en lækker scoring med hælen, hvor han snød målmand og forsvar.

Et mål med højrebenet og et med venstre satte yderligere to søm i Sampdoria-kisten, og så kunne Inter glæde sig over en storsejr på udebane.

Søndag eftermiddag var det AS Romas tur til at vinde på udebane i den bedste italienske række. Det gik ud over bundholdet Crotone, som måtte se sig besejret 0-2 på hjemmebane.

Stephan El Shaarawy og Radja Nainggolan stod for Romas mål. El Shaarawy lagde ud med at trampe bolden over stregen fem minutter før pausen, mens Nainggolan med et fladt hug sikrede sejren et kvarter før tid.

Roma har efter 29 kampe skrabet 59 point sammen på tredjepladsen. Der er fire point ned til Inter.

AC Milan kom tættere på topholdene, selv om det holdt hårdt hjemme mod Chievo. Milan var bagud efter første halvleg, men med 3-2 kom Milano-klubben op på 50 point.

Det var samtidig Milans femte sejr på stribe i ligaen for Milan, der har fem point op til fjerdepladsen.

Atalanta vandt 5-0 over Verona uden den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius på banen.