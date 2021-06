Finsk profil: Annulleret mål tog en masse energi ud af os

Og det kostede kræfter, mener forsvarsprofilen Paulus Arajuuri.

- Jeg ved ikke, hvor meget Joel var offside, men det var snert. Det handler om de må marginaler, og de var ikke med os denne gang.

- Det giver et stort energiboost, når man scorer. Når man får et mål annulleret, tager det omvendt en masse energi ud af os, siger Arajuuri ifølge Reuters.

Den finske landstræner, Markku Kanerva, var overordnet set tilfreds med sit holds offensiv, men han ærgrer sig over skarpheden.

- Desværre var effektiviteten ikke på et højt niveau, og de russiske spillere var gode til at blokere vores skud, siger Kanerva.

Finland har tre point efter to kampe i gruppen, men kan være tvunget til at hente point i sin sidste gruppekamp, hvis holdet skal videre til ottendedelsfinalerne.

Det er mod Belgien i Sankt Petersborg mandag aften.

- Belgien er et af de stærkeste hold i turneringen, så det er en kæmpe udfordring for os. Men holdet har tidligere vist, at de kan spille over niveau og få deres drømme til at gå i opfyldelse, siger Kanerva.

Hos Rusland blev den offensive midtbanespiller Aleksej Mirantsjuk matchvinder, og landstræner Stanislav Cherchesov glæder sig over at have fået gang i profilen.

- Som person har han haft brug for at komme ud af sin comfortzone og bevise sig selv i en af verdens bedste ligaer.

- Vi er meget tilfredse med hans udvikling. Vi håber, han bliver en bærende profil for Atalanta i næste sæson, siger Cherchesov med henvisning til Mirantsjuks klubhold.

Rusland mistede undervejs i sejren backen Mário Fernandes, der blev båret fra banen, og frygtede, at han havde beskadiget sin rygsøjle.

Men en undersøgelse har udelukket den mulighed, og Fernandes kan rejse videre med holdet, oplyser Det Russiske Fodboldforbund.