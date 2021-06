Finsk landstræner før EM-dyst: Danmark er under pres

- Danmark er under mere pres. De føler ikke, at de skal tabe point til Finland. Det er en stor chance for os, og jeg tror på, at vi får et godt resultat, siger han på pressemødet før kampen.

Landstræneren, der har siddet på posten siden december 2016, har dog stor respekt for danskernes evner på banen.

- Danmark er meget stærk både individuelt og som hold, lyder det fra Markku Kanerva.

- De har vundet de seneste tre kvalifikationskampe med en målscore på 14-0. Det er meget svært at score mod Danmark, men det er ikke et umuligt hold at stå overfor.

- Vi har vist de seneste år, at vi kan spille godt mod de store hold, siger han.

En af de oplevelser, der formentlig står klarest i Kanervas erindring, er testsejren over Frankrig i november sidste år.

Her vandt Finland 2-0 på udebane over de franske verdensmestre. Det er også blevet til gode resultater mod nationer som Irland, Ukraine, Grækenland og Sverige de seneste år.

Kun Italien sluttede over Finland i kvalifikationen til europamesterskabet, og holdet gik ligesom Danmark videre som gruppetoer.

Danmark møder Finland klokken 18 i Parken i København. Tre timer senere mødes Rusland og Belgien, de øvrige kombattanter i gruppe B, i Sankt Petersborg.