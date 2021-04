Finne holder liv i Esbjergs oprykningshåb

Torsdag aften kom vestjyderne nemlig tilbage på sejrssporet i 1. division, da HB Køge blev sendt hjem til Sjælland med et 0-1-nederlag. Den finske landsholdsspiller Pyry Soiri blev matchvinder med et mål ti minutter inde i anden halvleg.

Esbjerg fB kan fortsat have realistiske forhåbninger om oprykning til Superligaen.

HB Køge ydede ellers hæderlig modstand gennem hele kampen, og med lidt skarphed og flere marginaler, havde holdet også taget point med hjem.

Med fem kampe tilbage har Esbjerg på tredjepladsen fire point op til Silkeborg på den oprykningsgivende andenplads. Dertil kommer, at silkeborgenserne også har spillet en kamp færre end Esbjerg.

Vestjyderne er sakket bagud i superligakapløbet efter at have tabt de seneste to kampe og ikke vundet i tre.

I første halvleg af torsdagens kamp var HB Køge tæt på at score efter dødbolde, men manglede den sidste præcision.

I stedet var det en fiks hjørnesparkskombination fra hjemmeholdet, som endte med at åbne målscoringen. Til sidst blev bolden headet hen mod Pyry Soiri, som havde overlistet sin oppasser og kunne dirigere bolden videre i nettet.

Gæsterne var tæt på en udligning et kvarter senere, men Mads Kikkenborg i Esbjerg-målet diskede op med en pragtredning på Jubril Adedejis forsøg.

I den anden ende afviste stolpen en 2-0-scoring af Yuri Yakovenko, men holdets ene mål var stadig nok til at vinde kampen.

HB Køge har fortsat ikke vundet en kamp i oprykningsspillet og indtager sjettepladsen i Danmarks næstbedste fodboldrække.