Finlands landstræner efter nederlag: Hatten af for Danmark

- Vores store drøm var at gå videre, og det er der selvfølgelig stadig en lille chance for, at vi gør, men det føles godt nok en smule tomt lige nu, siger han til journalister.

EM er finnernes første slutrunde nogensinde.

Trods skuffelsen over nederlaget har Kanerva alligevel overskud til at finde de rosende ord frem om Danmark:

- Hatten af for Danmark. Jeg synes virkelig, at de fortjener andenpladsen, siger han.

Det var to mål i det sidste kvarter, der sikrede Belgien 2-0-sejren over Finland og dermed dansk avancement i turneringen efter Danmarks 4-1-sejr over Rusland samme aften.

Det første mål var et uheldigt selvmål af den finske målmand Lukas Hradecky. Den belgiske stjerneangriber Romelu Lukaku gjorde det dog kort efter til 2-0.

- Det er klart, at det føles skidt, at de fik det første mål så tæt på slutningen, siger Markku Kanerva.

- Men på den anden side var Belgien bedre. Det kan man ikke komme uden om.

Den finske træner understreger, at han er stolt over, at Finland slutter over Rusland i gruppen.

Danmark møder i ottendedelsfinalen Wales på lørdag i Amsterdam.