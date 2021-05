Finland indleder VM-titelforsvar med sejr over USA

De to nationer er i gruppe B ved VM og er dermed ikke i gruppe med Danmark, som tidligere lørdag sensationelt slog Sverige.

Særligt målmand Jussi Olkinuora storspillede og pillede pynten af amerikanerne. I første periode havde finnerne således svært ved at finde deres spil, og Olkinuora måtte være vaks ved havelågen.

I anden periode fik Finland fat og styrede spillet.

Knap syv minutter inde i perioden var der bingo, da Atte Ohtamaa bragte sit hold foran med 1-0, og ni minutter senere blev føringen udbygget til 2-0 med Iiro Pakarinen som målscorer.

Kort efter blev finske Ville Pokka vist ud, og USA udnyttede situationen og reducerede i powerplay. Jason Robertson stod bag træfferen.

I tredje og sidste periode var USA i teten, men lykkedes ikke med at komme tilbage i opgøret.

Samtidig vandt Rusland komfortabelt med 7-1 over Storbritannien. De to nationer er i samme gruppe som Danmark. Rusland har nu vundet sine to første kampe.

Finland vandt VM i 2019 efter en sejr over Canada i finalen. I 2020 blev VM aflyst på grund af coronapandemien.