Finalemodstander: Historisk chance vil præge Djokovic

Den 25-årige russer forventer, at den historiske mulighed vil præge Djokovic - såvel positivt som negativt.

- Han kommer helt sikkert til at mærke et ekstra pres, når det kommer til det her.

- Og på den anden side, så er det også det, der kan gøre ham bedre i de afgørende momenter, siger Daniil Medvedev ifølge AFP.

Senest en mandlig tennisspiller vandt US Open, Australian Open, French Open og Wimbledon i samme kalenderår var i 1969, da australske Rod Laver vandt alle fire turneringer.

I 1988 gjorde tyske Steffi Graf det på kvindesiden, hvilket er 33 år siden.

Hvis Djokovic vinder US Open, vil han samtidig rykke op på i alt 21 grand slam-titler, hvilket også vil være rekord.

Lige nu står Rafael Nadal, Roger Federer og Djokovic hver noteret for 20 grand slam-triumfer.

Serberen har på forhånd sagt, at han i søndagens finale vil kæmpe, som var det hans sidste kamp nogensinde.

Flere gange under US Open er han desuden blevet spurgt ind til den historiske mulighed, men han ønsker ikke, at det skal fylde noget i hans tanker.

- Som jeg har sagt en million gange, så kender jeg alt til det historiske, og det giver mig selvfølgelig ekstra motivation. Men begynder jeg at tænke for meget på det, så bliver det en mental byrde, sagde verdensetteren tidligere på ugen.

Novak Djokovic fører den interne statistik mod Medvedev med 5-3. Russeren har aldrig tidligere vundet en grand slam-turnering.

US Open-finalen spilles søndag klokken 22 dansk tid.